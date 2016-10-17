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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۴

مدیرکل انتقال خون کرمان:

اهدای خون در استان کرمان افزایش یافت

اهدای خون در استان کرمان افزایش یافت

کرمان - مدیرکل انتقال خون استان کرمان از افزایش اهدای خون در استان کرمان خبر داد.

محمدرضا مهدی زاده در گفتگو با مهر اظهارداشت: خوشبختانه طی ماه گذشته روند اهدای خون در استان کرمان روند مطلوب یافته است.

وی تصریح کرد: در استان کرمان به دلیل پهناور بودن و بروز حوادث ترومایی و همچنین وجود بیماران تالاسمی احتیاج به خون همیشه بالا است و به همین دلیل اهدای خون از اهمیت بالایی برخوردار است.

مهدی زاده با اشاره به برگزاری مراسم های مذهبی و نذر مردم برای اهدای خون در کرمان گفت: در ایام محرم نیز نذر اهدای خون در استان نسبت به سال های قبل افزایش یافته است.

وی افزود: تنها در تاسوعا و عاشورا هزار و ۱۵۴ واحد خون به نیازمندان اهدا شد که این میزان خون اهدایی نسبت به ماه گذشته در همین ایام ۴۰ درصد افزایش یافته است.

وی ادامه داد: پایگاههای خونگیری در کرمان، رفسنجان، جیرفت، سیرجان و بم در این ایام فعال بودند و در شیفت های کاری متعدد اقدام به خون گیری کردند.

کد مطلب 3797771

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