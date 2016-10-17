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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸

در هفته جاری؛

کاهش دمای هوا در خراسان رضوی/ مشهد بارانی می شود

کاهش دمای هوا در خراسان رضوی/ مشهد بارانی می شود

مشهد ـ رئیس مرکز پیش‌بینی اداره هواشناسی خراسان رضوی از افت شدید دما در هفته جاری در خراسان رضوی خبر داد.

یحیی قائنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای هفته جاری شاهد کاهش تدریجی دما در خراسان رضوی بودیم، اظهار کرد: بیشینه دمای امروز هوای مشهد ۲۳ درجه است و این دما در روز آینده به ۱۳ درجه سلسیوس کاهش پیدا می‌کند.

وی از افت شدید دما در خراسان رضوی طی روز های آینده خبر داد و افزود: کمینه دمای شامگاه دوشنبه ۹ درجه پیش بینی شده که این دما در شامگاه سه‌شنبه به سه درجه سلسیوس کاهش پیدا می‌کند.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره هواشناسی خراسان رضوی عنوان کرد: همچنین طی دو روز آینده با وزش باد به نسبت شدید تا شدید در مناطق مختلف خراسان رضوی مواجه هستیم.

وی بیان کرد: در این مدت احتمال بارش‌های پراکنده باران همراه با افزایش رطوبت، افزایش ابرناکی و تشکیل مه نیز در این استان پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 3797772

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