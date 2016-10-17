کاهش دمای هوا در خراسان رضوی/ مشهد بارانی می شود

یحیی قائنی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای هفته جاری شاهد کاهش تدریجی دما در خراسان رضوی بودیم، اظهار کرد: بیشینه دمای امروز هوای مشهد ۲۳ درجه است و این دما در روز آینده به ۱۳ درجه سلسیوس کاهش پیدا میکند.
وی از افت شدید دما در خراسان رضوی طی روز های آینده خبر داد و افزود: کمینه دمای شامگاه دوشنبه ۹ درجه پیش بینی شده که این دما در شامگاه سهشنبه به سه درجه سلسیوس کاهش پیدا میکند.
رئیس مرکز پیشبینی اداره هواشناسی خراسان رضوی عنوان کرد: همچنین طی دو روز آینده با وزش باد به نسبت شدید تا شدید در مناطق مختلف خراسان رضوی مواجه هستیم.
وی بیان کرد: در این مدت احتمال بارشهای پراکنده باران همراه با افزایش رطوبت، افزایش ابرناکی و تشکیل مه نیز در این استان پیشبینی شده است.
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