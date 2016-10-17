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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۲۱

در صورت تخصیص به موقع اعتبارات؛

عملیات روکش آسفالت محور چالوس سال آینده به پایان می‌رسد

عملیات روکش آسفالت محور چالوس سال آینده به پایان می‌رسد

کرج - مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان البرز گفت: در صورت تخصیص و جذب به موقع اعتبارات، عملیات روکش آسفالت محور کرج - چالوس تا سال آینده به پایان می‌رسد.

افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۷۲ کیلومتر از محور چالوس در حوزه استحفاظی استان البرز واقع شده است، اظهار کرد: تا کنون در ۳۵ کیلومتر از این محور عملیات روکش آسفالت انجام شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: عملیات روکش آسفالت در محدوده های درده، تونل کندوان تا تونل شماره ۹ (کسیل) و آدران - خوزنکلاه تا سه راهی کُندر انجام شده است.

پخش روزانه ۵۰۰ تن آسفالت در محور کرج  - چالوس

به گفته مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان البرز روزانه ۵۰۰ تن آسفالت در این محور مورد استفاده قرار می گیرد.

پیرنون زمان اجرای عملیات روکش آسفالت را روزهای شنبه تا چهارشنبه اعلام کرد و گفت: به دلیل حجم بالای ترافیک در روزهای پایانی هفته و ایام تعطیل عملیات روکش آسفالت در محور چالوس به حالت تعلیق در می آید.

وی ساعت کار نیروهای راهداری در محور کرج - چالوس را هشت صبح تا چهار بعدازظهر اعلام کرد و گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با پلیس راه هر زمانی که ضرورت داشته باشد عملیات اجرایی متوقف می شود.

مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به اینکه عملیات روکش آسفالت به شرایط جوی، نزولات آسمانی و درجه حرارات رابطه مستقیمی دارد، گفت: این عملیات تا آبان‌ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

پیرنون تاکید کرد: در صورتی که اعتبارات به موقع تخصیص و جذب شود عملیات روکش آسفالت محور کرج - چالوس تا پایان سال آینده به اتمام خواهد رسید.

کد مطلب 3797776

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