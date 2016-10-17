افشین پیرنون در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۷۲ کیلومتر از محور چالوس در حوزه استحفاظی استان البرز واقع شده است، اظهار کرد: تا کنون در ۳۵ کیلومتر از این محور عملیات روکش آسفالت انجام شده است.

وی در ادامه اضافه کرد: عملیات روکش آسفالت در محدوده های درده، تونل کندوان تا تونل شماره ۹ (کسیل) و آدران - خوزنکلاه تا سه راهی کُندر انجام شده است.

پخش روزانه ۵۰۰ تن آسفالت در محور کرج - چالوس

به گفته مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان البرز روزانه ۵۰۰ تن آسفالت در این محور مورد استفاده قرار می گیرد.

پیرنون زمان اجرای عملیات روکش آسفالت را روزهای شنبه تا چهارشنبه اعلام کرد و گفت: به دلیل حجم بالای ترافیک در روزهای پایانی هفته و ایام تعطیل عملیات روکش آسفالت در محور چالوس به حالت تعلیق در می آید.

وی ساعت کار نیروهای راهداری در محور کرج - چالوس را هشت صبح تا چهار بعدازظهر اعلام کرد و گفت: با هماهنگی های صورت گرفته با پلیس راه هر زمانی که ضرورت داشته باشد عملیات اجرایی متوقف می شود.

مدیر ساخت و توسعه راه‌های اداره کل راه و شهرسازی استان البرز با اشاره به اینکه عملیات روکش آسفالت به شرایط جوی، نزولات آسمانی و درجه حرارات رابطه مستقیمی دارد، گفت: این عملیات تا آبان‌ماه سال جاری ادامه خواهد داشت.

پیرنون تاکید کرد: در صورتی که اعتبارات به موقع تخصیص و جذب شود عملیات روکش آسفالت محور کرج - چالوس تا پایان سال آینده به اتمام خواهد رسید.