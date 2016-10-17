افاغنه در کرمان ساماندهی شود

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان یکی از استان های مورد نظر مهاجران افغانستانی است و دلیل این مسئله هم وجود فرصتهای شغلی مورد توجه مهاجران است.

وی تصریح کرد: آنچه که در سال های گذشته روی داده است نشان از توجه ویژه مردم کرمان در زمینه مهمان نوازی از این افراد است و هم اکنون نیز کرمان میزبان مهاجرانی است که به صورت قانونی در استان حضور دارند.

وی افزود: اما در خصوص مهاجران غیر قانونی باید اقدامات لازم برای ساماندهی این افراد صورت گیرد و مهاجرت در بستر قانون انجام شود.

پور ابراهیمی ادامه داد: ساماندهی اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که از سال ها قبل در دستور کار نمایندگان مجلس قرار داشته و در سطوح مختلف پیگیری شده است و هم اکنون نیز جزو خواسته های مردم استان کرمان است.

وی خواستار قانونمند شدن حضور این افراد شد و گفت: نباید حضور این افراد در بسترهای غیر قانونی انجام شود زیرا هزینه های برای مردم در بردارد.