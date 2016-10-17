انفجار در خیابان فدائیان اسلام/ ۴ واحد مسکونی تخریب شد

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه گفت: حادثه انفجار ساعت ۷:۴۹ صبح امروز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ۲ ایستگاه آتش نشانی به محل حادثه در خیابان فدائیان اسلام، خیابان پروین اعتصامی، اعزام شدند.

وی گفت: با حضور نجاتگران در محل حادثه مشخص شد انفجار و آتش سوزی در مجتمع ۵ طبقه ۲۰ واحدی رخ داد که آتش در طبقه ۲ و در یک واحد مسکونی ۵۵ متری شروع شده است. این انفجار شدید باعث شد که این واحد مسکونی و ۳ واحد مسکونی مجاور آن تخریب شده و ۱۰ واحد مسکونی دیگر نیز دچار شکستگی شدید در و پنجره و ترک خوردگی دیوارها شوند.

ملکی ادامه داد: در این حادثه یک نفر دچار مصدومیت شد که بلافاصله توسط ماموران اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره علت وقوع این حادثه نیز گفت: تجمع گاز شهری و ایجاد جرقه باعث به وجود آمدن این حادثه شده است. عملیات امدادرسانی و ایمن سازی در ساعت ۸:۴۹ به پایان رسید.