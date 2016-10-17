۸۰۰ مدرسه فرسوده در کرمان وجود دارد

محمد محسن بیگی در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان پهناورترین استان کشور است و از سوی دیگر شاهد توزیع بالای جمعیتی در استان هستیم بطوریکه با روستاها و مناطق دور افتاده عشایری و جمعیتی در استان مواجه هستیم که باید خدمات آموزشی در تمام این مناطق داده شود.

وی افزود: یکی از نیازهای اصلی در استان کرمان بهسازی و نوسازی و مقاوم سازی این مدارس است و در این راستا باید از تمام ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

بیگی در ادامه با اشاره به نیازهای موجود و ضرورت مقاوم سازی مدارس در استان کرمان گفت: از خیران می خواهیم به این مورد ورود کنند و زمینه لازم را برای تحصیل دانش آموزان محروم در مناطق مختلف استان کرمان فراهم کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: در ماه های اخیر ۲۰ مدرسه در استان کرمان در دستور بهسازی قرار گرفتند که مشکل اکثر این مدارس فرسودگی و عدم ایمنی بود که خوشبختانه با اقدام به موقع هم اکنون این مدارس در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بخشی از این مدارس توجه خیران بهسازی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: هنوز تعداد زیادی از مدارس در استان کرمان نیاز به بهسازی دارند و از خیران و مردم می خواهیم در این زمینه ورود کنند.