به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «معرکه در معرکه» نوشته داوود میرباقری به کارگردانی ژاله صامتی و با حضور پژمان جمشیدی به عنوان یکی از نقشخوانان به نفع موسسه خیریه «پیام امید» روخوانی میشود.
پژمان جمشیدی، خسرو شهراز، فریبا خادمی، ایرج سنجری و ژاله صامتی نقشخوانان این نمایشنامهخوانی هستند. تمامی عواید حاصل از فروش بلیت این برنامه به موسسه خیریه «پیام امید» که به آموزش و کارآفرینی برای زنان سرپرست خانواده میپردازد، اهدا میشود.
امیر عطرچی روایتگر صحنه و همایون نصیری انتخاب موسیقی این نمایش را برعهده دارند. این نمایشنامهخوانی جمعه ۳۰ مهرماه ساعت ۲۰:۳۰ در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
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