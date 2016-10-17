به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «معرکه در معرکه» نوشته داوود میرباقری به کارگردانی ژاله صامتی و با حضور پژمان جمشیدی به عنوان یکی از نقش‌خوانان به نفع موسسه خیریه «پیام امید» روخوانی می‌شود.

پژمان جمشیدی، خسرو شهراز، فریبا خادمی، ایرج سنجری و ژاله صامتی نقش‌خوانان این نمایشنامه‌خوانی هستند. تمامی عواید حاصل از فروش بلیت این برنامه به موسسه خیریه «پیام امید» که به آموزش و کارآفرینی برای زنان سرپرست خانواده می‌پردازد، اهدا می‌شود.

امیر عطرچی روایت‌گر صحنه و همایون نصیری انتخاب موسیقی این نمایش را برعهده دارند. این نمایشنامه‌خوانی جمعه ۳۰ مهرماه ساعت ۲۰:۳۰ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.