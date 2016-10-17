جزئیات برگزاری سه مناقصه گازی ایران در سال ۹۵

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاردر امروز در دومین کنگره نفت و نیرو با بیان اینکه از امروز اولین فراخوان شرکت ملی نفت ایران به منظور شناسایی و تامین صلاحیت شرکت‌های خارجی به منظور حضور و مشارکت در صنعت نفت ایران منتشر شده است، گفت: بر اساس مفاد این فراخوان، تمامی شرکت های نفتی بین المللی به مدت یک ماه باید اطلاعات خود را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهند.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه پس از پایان دوره یک ماه تعیین صلاحیت شرکت های خارجی انجام می‌شود و در نهایت شرکت‌های صاحب صلاحیت و معتبر در وندورلیست شرکت ملی نفت قرار می گیرد، تصریح کرد: از امروز به طور رسمی فرایند اجرایی قراردادها آغاز شده و پس از تعیین صلاحیت شرکت ها، اولین مناقصه بین المللی صنعت نفت برگزار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی نفت همچنین با اشاره به برگزاری سه مناقصه بین المللی اجرای طرح های جمع آوری گازهای همراه نفت (NGL) در سال ۹۵ اظهار داشت: پس از برگزاری مناقصات و کشف قیمت ها، پروژه های NGL به واجد شرایط‌ترین شرکت بخش خصوصی یا خارجی واگذار خواهد شد.

این مقام مسئول، با بیان اینکه تاکنون اولین قرارداد ساخت NGL با شرایط جدید امضا شده است، تاکید کرد: پیش بینی می شود تا پایان امسال دو قرارداد دیگر هم امضا شود.

کاردر با بیان اینکه قراردادهای NGL ایران ۲۰ ساله بوده و در ۲۰ سال نخست بهره برداری از واحدهای NGL فرمول فروش گاز و خوراک ثابت است، یادآور شد: برای دوره ۱۰ سال دوم در قراردادها بندی به نام PAKE OR PAY پیش بینی شده است که در ۱۰ سال دوم بهره برداری از پروژه های NGLمورد استفاده دو طرف قرار می گیرد.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه تاکنون ۸۸ طرح در ثبت شرکت ملی نفت ایران تعریف شده است، خاطرنشان کرد: از مجموع این ۸۸ طرح، حدود ۵۱۵ پروژه و حدود ۲۰۰۰ زیرپروژه تعریف شده که در قالب ۴ هزار قرارداد به شرکتهای واجد صلاحیت واگذار خواهد شد.