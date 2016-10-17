فرآوری سنگ های قیمتی در کرمان در دستور کار قرار گیرد

محمد حسینی نژاد در گفتگو با مهر اظهارداشت: استان کرمان یکی از ذخیره گاه های اصلی معادن سنگ های تزئینی و قیمتی در کشور محسوب می شود و توسعه این معادن می تواند در کنار اشتغال زایی و رفع محرومیت در شهرستان های مختلف استان کرمان زمینه توسعه اقتصادی را هم فراهم کند.

وی تصریح کرد: در کرمان از مجموع معادن سنگ های قیمتی هفت نوع سنگ منحصر به فرد وجود دارد که با توجه به بازارهای مناسب داخلی و خارجی می تواند در توسعه اقتصادی تاثیر گذار باشد.

وی یکی از مشکلات موجود در استان کرمان را خام فروشی دانست و افزود: باید حلقه صنعتی وابسته به معادن را نیز در کرمان ایجاد کنیم و ارزش افزوده صنایع را در استان ایجاد کنیم.

حسینی نژاد گفت: یکی از مشکلات موجود عدم وجود صنایع وابسته به خصوص در بحث معادن سنگهای قیمتی است که باید در این خصوص با جذب سرمایه گذاران زمینه فعال شدن این معادن را فراهم کنیم.