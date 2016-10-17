به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان بوشهر، سید عادل میری مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بوشهر گفت: این همایش به مناسبت بزرگداشت روز تربیت بدنی و همچنین ترویج فرهنگ ورزش همگانی برگزارشد که با استقبال دانشگاهیان همراه شد و همچنین به مناسبت بزرگداشت روز عصای سفید(روز نابینایان) تعدادی از نابینایان بوشهر نیز دراین پیاده روی حضور داشتند.

سید عادل میری افزود: ورزش و تحرک در کنار فرهنگ سازی عمومی دو بال همراه در راستای افزایش نشاط و شادابی و همچنین واکسینه کردن تک تک افراد جامعه در برابر خطرات و معضلات اجتماعی است.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه پیام نور استان بوشهر ادامه داد: دانشگاه پیام نور درکنار مسائل علمی، پژوهشی و فرهنگی توجه ویژه‌ای نیز به مسئله ورزش و تربیت بدنی چه در حوزه ورزش همگانی و چه قهرمانی دارد.

وی افزود: در همین راستا در این دانشگاه تیم‌های مختلف ورزشی تشکیل شده است که توانسته‌اند در مسابقات کشوری و استانی رتبه‌های خوبی نیز کسب کنند.