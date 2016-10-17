به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، «چاوش اوغلو» وزیر امورخارجه ترکیه در نشست خبری با «شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان» همتای اماراتی خود اظهار داشت: آنکارا از عملیات آزادسازی موصل حمایت کرده و هدف بعدی شهر الباب است.

وی در ادامه گفت: جنگنده های ترکیه برای آزادسازی موصل همراه با نیروهای عراقی شرکت می کنند.

وزیر امورخارجه ترکیه با ابراز نگرانی نسبت به جنگ شیعه و سنی در موصل تصریح کرد: به نظر می رسد پس از تجربه بدست آمده در فلوجه برای آزادسازی موصل تنها ارتش عراق و نیروهای مستقر در موصل وارد عمل شوند.

«چاوش اوغلو» آزادسازی الباب و منبج را در اولویت های بعدی پس از آزادسازی موصل اعلام کرد.

این در حالی است که پیشمرگه های عراق درخصوص عملیات آزادسازی موصل اعلام کرده که نیروهای خارجی شرکت کننده مورد هرف جنگنده های تحت نظارت و فرماندهی آمریکا قرار می گیرند.