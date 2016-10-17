آبادان ۱۷ هزار ورزشکار سازماندهی شده دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان ادیبی صبح امروز دوشنبه در آئین تقدیر از روسا و نواب هیئت های ورزشی که در محل سالن کنفرانس اداره ورزش و جوانان آبادان برگزار شد، با اشاره به وجود سه هزار ورزشکار سازماندهی شده در سال ۹۲ اظهار کرد: این تعداد در سال ۹۳ به ۱۳ هزار و در سال ۹۴ به ۱۷ هزار نفر بالغ شد.

وی افزود: تعداد ورزشکاران جذب شده در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۷ درصد رشد را نشان می دهد.

مدیرکل اجتماعی ورزش و جوانان منطقه آزاد اروند ادامه داد: طبق برنامه ریزیهای انجام شده در جهت ارتقای سطح کیفی سالنهای ورزشی از جمله تجهیز به وسائل خنک کننده، استانداردسازی و برگزاری مسابقات مختلف گامهای بسیار خوب و قابل قبولی برداشته شده است.

ادیبی از عوامل یاد شده به عنوان برخی دلایل جذب علاقمندان به رشته های مختلف ورزشی نام برد و تصریح کرد: نتایج خوبی را از برگزاری سومین جشنواره فرهنگی ورزشی مهر اروند به دست آوردیم که افزایش تمایل علاقمندان برای ثبت نام در رشته های ورزشی مختلف مهمترین آن بود.

وی گفت: در سومین جشنواره فرهنگی ورزشی مهر اروند بر اساس سطح ورزشکارانمان مسابقات را در سطح کشوری، استانی و شهرستانی برگزار کردیم.

ادیبی افزود: کسب هفت عنوان قهرمانی انفرادی در سطح بین المللی و ملی، ۱۱ عنوان قهرمانی تیمی در سطح استان و کسب عناوین فراوان دوم و سومی در رشته ها و سطوح مختل از جمله دستاوردهای برگزاری این مسابقات برای ورزش آبادان بود.

وی بیان کرد: میزبانی آبادان از مسابقات در قالب جشنواره مهر اروند سبب شده تا سیل علاقمندان برای حضور در میادین مختلف ورزشی و تماشای بازیها بیشتر از قبل شود و در این میان نیز علاقمندان زیادی جذب رشته های ورزشی گوناگون شدند که این یکی از مهمترین اهداف ما از برپایی جشنواره فرهنگی ورزشی مهر اروند بود که خوشبختانه محقق شد.

به گزارش مهر، در پایان این آئین از روسا و نواب هیئت های ورزشی و سه هیئت ورزشی بوکس، کشتی و کاراته که بیشترین جذب ورزشکار را داشتند با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.