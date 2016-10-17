یادواره «شهدای دهه کرامت» استان لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره ششمین سالگرد شهادت، شهدای دهه کرامت استان لرستان شامگاه یکشنبه در محل حسینیه ثارالله خرم آباد برگزار شد.

این یادواره با حضور نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، رئیس کل دادگستری لرستان، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان، جمعی از خانواده های شهدا و ایثارگران استان و ... برگزار شد.

یادواره شهدای دهه کرامت لرستان به مناسبت سالگرد شهادت ۱۸ نفر از شهدای استان که در حادثه انفجار پادگان امام علی(ع) خرم آباد به شهادت رسیدند برگزار شد.

بنا بر این گزارش، همچنین در یادواره ششمین سالگرد شهدای دهه کرامت لرستان از خانواده این شهدا تقدیر و تجلیل به عمل آمد.