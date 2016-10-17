پیش بینی باد شدید همراه با گرد و خاک در سیستان و بلوچستان

علی ملاشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با نفوذ زبانه های سیستم پر فشار و سرد به استان از سه شنبه تا پایان هفته در نواحی شمالی و مرز شرقی استان باد شدید و گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی افزود: همچنین این وزش شدید باد در منطقه سیستان در روز های سه شنبه و چهارشنبه موجب گرد و خاک، کاهش شدید دید و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.

وی گفت: طی این مدت در زاهدان و دیگر نواحی مرکزی استان افزایش غبار و در برخی نقاط جنوب شرق استان نیز وزش باد نسبتا شدید خواهد بود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: از روز سه شنبه در نواحی شمالی و از روز چهارشنبه در نواحی مرکزی استان دمای هوا کاهش می یابد.

وی گفت: در این مدت برای مناطق جنوبی و سواحل غبار محلی و مه پیش بینی می شود و دریای عمان آرام است.

ملاشاهی افزود: در۲۴ ساعت گذشته زاهدان با کمینه دمای ۱۱ درجه و دلگان با بیشینه دمای ۳۸ درجه سردترین و گرم ترین نقاط استان بودند.