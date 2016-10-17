معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در حمله طالبان زخمی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «آوا»، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در نشست شورای وزیران این کشور با اشاره به حمله به کاروان ژنرال «عبدالرشید دوستم» معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در بخش «قیصار» ولایت «فاریاب» گفت که خوشبختانه شدت جراحات دوستم عمیق نیست و به صورت سطحی زخمی شده است.

لازم به ذکر است که طالبان شنبه گذشته به کاروان ژنرال دوستم حمله کرد و در این درگیری چهار نظامی کشته شدند که دو نفر از آنان محافظان معاون اول ریاست جمهوری افغانستان بودند.

در برخی گزارش‌های تایید نشده صبح دیروز (یک‌شنبه) آمده بود که دوستم در این حمله به شدت زخمی شده است اما ساعتی بعد نزدیکان وی با انتشار تصاویری از سلامتی وی خبر دادند.

گفتنی است که عبدالرشید دوستم در حال حاضر در ولایت فاریاب است و گفته شده که وی و نیروهای تحت امرش شماری از مناطق را از کنترل طالبان خارج کرده اند.