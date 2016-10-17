معلمان ورزش در قزوین پیاده روی می کنند

عین الله صادقی به مناسبت فرارسیدن هفته تربیت بدنی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: هفته تربیت بدنی و ورزش از ۲۶ مهر تا دوم آبان به منظور آشنایی جامعه با اهمیت و اثرات کاربرد ورزش برگزار می شود.

صادقی بیان کرد: ترویج ورزش در خانه و خانواده و هدایت و ارشاد جامعه به ورزش کردن از لوازم تحقق جامعه ای سالم و پویا است.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان قزوین یادآورشد: ورزش در سلامت روان نیز مؤثر است و بسیاری از مشکلات و بیماری ها مانند افسردگی، اضطراب در اثر فعالیت ورزشی بهبود می یابد و ورزش به عنوان یک فرآیند حمایتی در درمان بیماری روانی و نیز تقویت حس رقابت سالم و اعتماد به نفس نیزنقش بسزایی دارد.

صادقی تصریح کرد: ورزش های سبک مانند پیاده روی، باعث مصرف انرژی شده و نقش مهمی در کنترل وزن و کاهش چربی در بدن دارد و در تقویت کارکردهای ایمنی بدن نیز موثر است.

وی اضافه کرد: درس تربیت بدنی و ورزش دانش آموزی در مدارس استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و با اجرای طرح حیات پویا و نیز برگزاری المپیاد ورزشی درون مدرسه ای تلاش می کنیم نشاط را در مدارس تقویت کنیم.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش گفت: به مناسبت هفته تربیت بدنی، دومین همایش پیاده روی ویژه معلمان تربیت بدنی مدارس به همراه خانواده های آنها با حضور مسئولین در روز پنج شنبه ۲۹ مهر ماه برگزار می شود.

وی بیان کرد: این همایش از ساعت ۸:۳۰ صبح از مقابل تالار شهر آغازشده و در تپه نورالشهداء در بوستان فدک (باراجین) به پایان خواهد رسید.