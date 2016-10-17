توسعه تجارت نفت در خارگ با از سرگیری سواپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت پایانه های نفتی ایران، عباسعلی جعفری نسب با اشاره به این که با از سرگیری سوآپ در خارگ قدرت مانور بیشتری خواهیم داشت، گفت: شرکت‌های طرف قرارداد با ایران اگر متعهد به برداشت از خارگ شوند، این موضوع توسعه تجارت نفت را در پی خواهد داشت.

وی گفت: توسعه مسیر خط لوله انتقال شمال تا کشورهای تولیدکننده نفت در صورت فعال شدن سوآپ توجیه اقتصادی دارد؛ زیرا در بلندمدت انتقال نفت خام با خط لوله بسیار ارزانتر و مطمئن‌تر از انتقال از طریق دریاست.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ادامه داد: اگر کیفیت و مقدار نفت خام دریافتی در منطقه شمال مانند گذشته باشد، هم اکنون توانایی انتقال روزانه ١٢٠ هزار بشکه نفت خام را از نکا به ساری و از ساری به تهران برای تامین خوراک پالایشگاه‌های تهران و تبریز داریم.

وی افزود: خط لوله شمال آمادگی لازم را برای ازسرگیری عملیات انتقال نفت خام دارد و از هر زمان که اعلام شود، می‌تواند نفت خام را به مقصد برساند.

جعفری‌نسب ادامه داد: بر اساس طراحی گذشته این خط لوله از نکا تا تهران و از تهران به پالایشگاه تهران و تبریز وجود دارد و تغییر خاصی با توجه به ظرفیت درخواستی از سوی پالایشگاه‎ها نیاز ندارد.

به گفته وی، با این خط لوله، نفت خام به پالایشگاه تهران و تبریز می‌رسد، اما در صورت نیاز این امکان وجود دارد که خوراک پالایشگاه اراک هم با اندکی تغییر، تامین کنیم.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اشاره به این که هم اکنون خط ظرفیت انتقال تا ٣٧٠ هزار بشکه را دارد، گفت: افزایش ظرفیت انتقال نفت خام با این خط لوله تا رقم ٥٠٠ هزار بشکه در روز وجود دارد.