به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی، برنامه‌ فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در شش ماهه دوم سالجاری را اعلام کرد. بر این اساس تیم ملی کشتی آزاد طبق یک زمانبدی مشخص، حضور در ۶ تورنمنت بین‌المللی و تدارکاتی را پیش رو دارد. تیم ملی کشتی فرنگی نیز طبق این برنامه باید در ۴ تورنمنت بین‌المللی محک بخورد.

بطوریکه تیم ملی کشتی آزاد به ترتیب در جام جهان پهلوان تختی (۲۹ دی تا دوم بهمن)، جام جایزه بزرگ باکو (۴ تا ۶ آذرماه)، جام یاریگین (۸ تا ۱۱ بهمن)، جام جایزه بزرگ پاریس (۹ تا ۱۲ بهمن)، جام یاشاردوغو (۱۶ تا ۱۸ بهمن در ترکیه) و جام مدوید ( ۲۸ تا ۳۰ بهمن در بلاروس) شرکت خواهد کرد.

تیم ملی کشتی فرنگی نیز ابتدا در جام جهان پهلوان تختی (۲۹ دی تا دوم بهمن) به میدان می رود و سپس به مسابقات جام جایزه بزرگ باکو (۴ تا ۶ آذرماه)، جام وهبی امره (۱۰ تا ۱۱ بهمن در ترکیه) و جام زومباتلی (۱۶ تا ۱۸ بهمن در مجارستان) اعزام خواهد شد.