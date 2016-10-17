  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵

رونمایی از برنامه کشتی تا پایان سال؛

۱۰ تورنمنت بین‌المللی پیش روی آزاد و فرنگی‌کاران

۱۰ تورنمنت بین‌المللی پیش روی آزاد و فرنگی‌کاران

طبق برنامه فنی فدراسیون کشتی، تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی تا پایان سالجاری به ۱۰ تورنمنت بین المللی اعزام خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون کشتی، برنامه‌ فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی در شش ماهه دوم سالجاری را اعلام کرد. بر این اساس تیم ملی کشتی آزاد طبق یک زمانبدی مشخص، حضور در ۶ تورنمنت بین‌المللی و تدارکاتی را پیش رو دارد. تیم ملی کشتی فرنگی نیز طبق این برنامه باید در ۴ تورنمنت بین‌المللی محک بخورد.

بطوریکه تیم ملی کشتی آزاد به ترتیب در جام جهان پهلوان تختی (۲۹ دی تا دوم بهمن)، جام جایزه بزرگ باکو (۴ تا ۶ آذرماه)، جام یاریگین (۸ تا ۱۱ بهمن)، جام جایزه بزرگ پاریس (۹ تا ۱۲ بهمن)، جام یاشاردوغو (۱۶ تا ۱۸ بهمن در ترکیه) و جام مدوید ( ۲۸ تا ۳۰ بهمن در بلاروس) شرکت خواهد کرد.

تیم ملی کشتی فرنگی نیز ابتدا در جام جهان پهلوان تختی (۲۹ دی تا دوم بهمن) به میدان می رود و سپس به مسابقات جام جایزه بزرگ باکو (۴ تا ۶ آذرماه)، جام وهبی امره (۱۰ تا ۱۱ بهمن در ترکیه) و جام زومباتلی (۱۶ تا ۱۸ بهمن در مجارستان) اعزام خواهد شد.

کد مطلب 3797829

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها