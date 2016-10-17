انگلیس و آمریکا بار دیگر روسیه را جنایتکار جنگی خواندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، «جان کری» وزیر خارجه آمریکا در نشست خبری مشترک با «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلیس گفت: ما شدیدا نگران اتفاقاتی که در حلب بوقوع می پیوندد بوده و این رفتار را بربریت و نوعی اعمال ارتجاعی می پنداریم و بکارگیری زور در سال ۲۰۱۶ ودر شروع قرن بیست و یکم نوعی بی احترامی به تمامی ارزشهائی است که سازمان ملل متحد و دیگر کشورها به آنها معتقد بوده و بر این باور پایبند هستیم که همه کشورها می بایست مراقب رفتارشان باشند.

وی در ادامه مدعی شد: پس از جنگ دوم جهانی این بزرگترین فاجعه انسانی است، ولی اگر روسیه و اسد بخواهند و به اصول بین المللی احترام بگذارند، می توان فردا و یا حتی امشب از ادامه این فاجعه جلوگیری کرد، ولی آنها نمی خواهند.

در ادامه این نشست «بوریس جانسون» وزیر خارجه انگلستان مدعی شد: با ادامه اعمال دولت اسد، روسیه و البته ایران، صدها هزار کودک که عضو گروه النصره نیستند، در شرایط بسیار وخیمی قرار دارند.

هر دو سیاستمدار در ادامه اعلام کردند که گزینه نظامی برای مقابله با آنچه که آنان فاجعه انسانی نامیدند، روی میز است، ولی غرب کماکان بدنبال حل و فصل اختلافات از راه گفتگو است.