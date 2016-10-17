نشست آموزشی اعتبار بخشی ملی قطب زاگرس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست آموزشی اعتباربخشی ملی دانشگاههای علوم پزشکی غرب کشور امروز دوشنبه با شرکت نمایندگانی از استانهای کردستان، کرمانشاه، ایلام و همدان در آمفی تئاتر بیمارستان امام رضا(ع) کرمانشاه آغاز به کار کرد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در این نشست اظهار داشت: برنامه حاکمیت بالینی از ۶ سال پیش با هدف ارزیابی فرآیندهای بیمارستانی در کشور آغاز به کار کرد و بعدها این برنامه تکمیل و به سنجههای اعتباربخشی تغییر یافت.
وی لحاظ نمودن معیارهای خاص به منظور ارزیابی فرآیندهای بیمارستانی را محور برنامه سنجه اعتبار بخشی دانست و بیان کرد: ابتدا ۳ هزار سنجه اعتبار بخشی برای بیمارستانها تعریف شد که سبب بوروکراسی پیچیده در بیمارستانها و اعتراضاتی در این راستا شد.
محمدی با بیان اینکه نسخه جدید اعتبار بخشی با ۹۰۰ سنجه جدید تعریف شده، افزود: با تدوین سنجههای جدید علاوه بر توجه به مستندات ارائه شده بُعد عملی ارائه خدمات نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی نسخه جدید اعتبار بخشی را سندی ملی برای مدیران بیمارستانی با هدف ارتقاء پایدار و مستمر فرآیندهای بیمارستانی دانست و گفت: هدف نهایی نسخه جدید ارتقاء ایمنی بیماران است و سال آینده همه بیمارستانهای کشور با نسخه جدید ارزیابی میشوند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اینکه در نسخه جدید اعتباربخشی بیمارستانها به چهار درجه تقسیم بندی شدهاند، تصریح کرد: در این نوع تقسیم بندی همه خدمات ارائه شده به بیمار لحاظ میشود.
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