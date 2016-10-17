به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از رایزن فرهنگی ایران در بیروت، شماره جدید دوماهنامه «رأی آخر» درباره گزارشهای جهانی از شیعه در بیروت منتشر شد. این نشریه با نظارت سید هاشم میلانی و مدیریت جهاد اسعد موضوعاتی را دنبال و ترجمه میکند که درباره شیعیان منتشر میشود.
در ابتدای این نشریه با عنوان سخن مرکز، با اشاره به حدیث امام امیرالمؤمنین(ع) (من نام لم ینم عنه) تأکید شده است که پس از تلاش شرق شناسان و مطالعات آنان در قرون گذشته، غربیان در قرن حاضر به منظور شناسایی ظرفیتهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام مطالعات و پژوهشهای گستردهای را انجام دادهاند که مبنای تصمیم و موضعگیری آنان در برابر مسلمانان است و متأسفانه نخبگان جوامع اسلامی به این مطالعات اهمیت لازم را نمیدهند. این مجله به منظور رفع این نقیصه تلاش میکند تا آخرین مطالعاتی را که در فضای مجازی منتشر میشود رصد کند و به اطلاع پژوهشگران برساند.
سایر فصول و مقالات از این قرار است:
عراق:
- دموکراسی در معرض تهدید عراق، ناتانیال رابکین: سردبیر و نویسنده در نشریه (السیاسات العراقیة من الداخل)
- چگونه عربستان سعودی به سیطره داعش بر شمال کشور عراق کمک کرد، پاتریک کوکبرن: نویسنده روزنامه ایندیپندنت.
- شکست وارد کردن به داعش و جنگ سنی – شیعی در عراق، الون بن مئیر: پژوهشگر صهیونیست مرکز امور بین الملل هافینگتون پست.
- شبه نظامیان شیعه در عراق به رغم ارتکاب جرائم جنگی، میخواهند در نبرد موصل شرکت کنند، فلورین نیوهف: روزنامهنگار در روزنامه دِ نشنال.
ایران:
- ایرانیان شهردار تهران را به خاطر نصب تابلوهای تبلیغاتی علیه آمریکا مسخره میکنند، هنری جانسون: نویسنده و تحلیل گر مسائل خاورمیانه به یژه ایران.
- داعش و ایران: دو روی یک سکه، براد مکدونالد: تحلیل گر مجله دِترامپت
- فروش هواپیماهای بویینگ به ایران دچار مشکل شد، ایمانوئل اوتولنگی همکار مؤسسه دفاع از دموکراسی و مارک دوبوویتز مدیر اجرایی مؤسسه.
- توافق هستهای جنگ اندیشهها در ایران و آمریکا راخاموش کرد، نرگس باجوقلی: دکترای دانشگاه نیویورک در رشته انسان شناسی با موضوع رساله تولید کنندگان محصولات فرهنگی طرفدار نظام ایران.
- هیلاری کلینتون پیشرفت جان کری در ارتباط با ایران را از بین خواهد برد، امیر هندجانی: همکار در پروژه ترومن با موضوع امنیت ملی و عضو شورای آتلانتیک و آریان طباطبایی: استاد دانشگاه جورج تاون و همکار در پروژه ترومن با موضوع امنیت ملی
حجاز:
- رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی: بهترین دوستان همیشگی، ماکیا فری من:نویسنده پایگاه آلترناتیو نیوز و پژوهشگر پایگاه تولز فور فریدم
- عربستان سعودی از افراطی گری حمایت و آن را صادر میکند، بن نورتن: خبرنگار مسائل سیاسی و نویسنده اصلی در مجله صالون
- مفهوم اندیشه تروریستها که تا انفجار مرقد نبی اسلام پیش رفت چیست؟ اریکا ایوانس: خبرنگار روزنامه لس آنجلس تایمز آمریکا.
- آیا حملات داعش منجر به تغییر سیاست خارجی عربستان سعودی خواهد شد؟ گیورگیو کافیرو، رئیس اجرایی و مؤسس شرکت «تحلیل مسائل کشورهای خلیج فارس» در واشنگتن.
- عربستان سعودی در خطر از دست دادن یک ویژگی دیگر، پانوس موردوکوتاس: استاد و رئیس بخش اقتصاد در LIU در نیویورک.
یمن:
- آمریکا ارتکاب جنایات در یمن را به عربستان سعودی اجازه میدهد و سازمان ملل مجبور است سکوت کند، ساموئل اوکفورد، روزنامهنگار در سازمان ملل و خبرنگار سابق پایگاه فایس نیوز
- آیا موضوع یمن، فرصتی برای گفت و گوی ایرانی سعوی فراهم خواهد کرد؟ دینا اسفندیاری: دارای فرصت مطالعاتی در دانشگاه کینگ کالج لندن، آریان طباطبایی: استاد یار در برنامه مطالعات امنیتی
بحرین:
- بحرین دیگر چه رفتاری باید انجام دهد تا فیلیپ هاموند آن را نقد کند؟ پاتریک کوک برن، روزنامهنگار ایرلندی، خبرنگار روزنامه فاینشنال تایمز و ایندیپندنت و نویسنده سه کتاب درباره عراق.
- آیا بحرین میتواند به مسکو تکیه کرده، جای خالی واشنگتن را پر کند؟ گیورگیو کافیرو: رئیس اجرایی و مؤسس شرکت «تحلیل مسائل کشورهای خلیج فارس» در واشنگتن.
- ایران مشکلات بیشتری را در منطقه خلیج فارس ایجاد میکند، سعید قاسمی نژاد: همکار مؤسسه دفاع از دموکراسی، امیر طوماج: تحلیلگر پژوهشها
سوریه:
- همکاری مستحکم میان دو رژیم تروریستی: داعش و رژیم صهیونیستی، مایکل لی.
- آیا آمریکا و روسیه هماهنگی در خصوص مبارزه علیه جبهة النصرة را آغاز خواهند کرد؟ لورا روزن: خبرنگار پایگاه دِ مانیتور.
- آیا رژیم صهیونیستی برای جنگ علیه حزب الله آماده میشود؟ آلاستیر کروک: تحلیلگر مجله نیوزویک و از عناصر سابق دستگاه اطلاعاتی انگلیس و مؤلف کتاب «مقاومت، جوهر انقلاب اسلامی».
- آیا باید این گونه فرض کنیم که آمریکا، جنگ نیابتی در سوریه به راه انداخت ولی کسی نیامد؟ سام هلر: نویسنده آزاد و تحلیلگر از بیروت، نویسنده مجلاتی مانند فایس نیوز و دیلی بیست و ورلد پلیتیکس ریویو.
لبنان:
-گذشت ده سال از جنگ لبنان در سال ۲۰۰۶: رژیم صهیونیستی هشدار داد که جنگ آینده بدتر خواهد بود، ولیام بوث: مدیر دفتر روزنامه واشنگتن پست در قدس.
-محور مقاومت: رابطه حزب الله، ایران و سوریه، استفن وارد: تحلیل گر ارشد بازنشسته اطلاعات مرکزی و مشاور و پژوهشگر و مؤلف کتاب تاریخ نظامی ایران و نیروهای مسلح آن.
معرفی کتابهای شرق شناسی نوین:
-شیعه پاکستان: اقلیت مورد اطمینان و در محاصره، اندریاس ریک
-فصل ششم کتاب (سعودیهای دیگر) با عنوان اعترافی در حاشیه، توبی متسایسن: نویسنده انگلیسی، رساله مقطع دکترای وی با موضوع شیعیان عربستان سعودی است.
-علمای شیعه و قانون اساسی(فصل چهارم کتاب تاریخ سیاسی شیعه)، جین پیر لویی زارد: مدیر مرکز ملی پژوهشهای علمی.
نظر شما