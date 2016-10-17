به گزارش خبرگزاری مهر، سومین کنفرانس بین المللی «رویکردهای نوین در علوم انسانی» ۱۸ آذرماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

این همایش با محورهای؛ رفتار سازمانی، علوم رفتاری در مدیریت، روانشناسی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی، برنامه ریزی درسی و آموزشی، روانشناسی اجتماعی، روانشناسی عمومی، علوم تربیتی، حقوق بین الملل، جامعه شناسی، روانشناسی بالینی و علم اطلاعات و دانش شناسی برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را از طریق ایمیل info@۳mahconf.com و یا دبیرخانه به نشانی تهران، بالاتر از میدان فاطمی، خیابان یوسف آباد، بن بست هفتم، پلاک ۱۴، واحد۶ به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

علاقمندان برای شرکت در این همایش می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۲۱-۸۸۵۵۲۲۰۴ تماس بگیرند و یا به سایت همایش به نشانی www.۳mahconf.com/fa مراجعه کنند.