عبدالرحیم خداجو در گفتگو با خبرنگار مهر به افتتاح دو زمین چمن مصنوعی در شهرستان جهرم اشاره کرد و گفت: این دو زمین چمن که در مجموعه ورزشی شهید حسینی خفر و استادیوم آزادگان جهرم واقع شده با اعتباری افزون‌بر ۴۵ میلیارد ریال احداث شده است.

وی ادامه داد: هزینه این پروژه از محل اعتبارات وزارت نفت تامین شده و در مدت کمتر از یک سال اجرا شده است.

رئیس اداره ورزش و جوانان جهرم از احتمال سفر تاج، رئیس فدراسیون فوتبال کشور به شهرستان جهرم خبر داد و اظهارداشت: در این هفته یک سالن ورزشی رزمی در منطقه حیدرآباد و یک سالن ورزشی چند منظوره ویژه بانوان به مساحت هزار و ۲۵۰ متر مربع در استادیوم تختی جهرم کلنگ‌زنی می‌شود.

وی به ظرفیت‌های ویژه شهرستان جهرم در عرصه ورزش اشاره کرد و با بیان اینکه از ابتدای امسال تا کنون ۲۷ تیم از جهرم به مسابقات استانی اعزام شده، ۲۲ مورد آن را در بخش مردان و پنج مورد آن را در بخش بانوان دانست.

خداجو همچنین به ۱۲ میزبانی مسابقات استانی در شش ماهه نخست امسال در جهرم خبر داد و گفت: این مسابقات در ۱۱ رشته ورزشی ویژه آقایان و یک رشته نیز ویژه بانوان برگزار شده است.