انفجار سراسری خط انتقال لوله گاز سبزوار

به گزارش خبرنگار مهر، هادی زارعی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از انفجار خط لوله انتقال گاز سراسری در محدوده شهرستان سرخس خبر داد و اظهار کرد: متاسفانه روز گذشته ساعت ۱۰:۵۰ دقیقه صبح این حادثه در پی سهل انگاری راننده بیل مکانیکی در شش کیلومتری سبزوار محدوده روستای دولت آباد رخ داد.

وی با بیان اینکه این حادثه باحضور به موقع آتش نشانان و همراهی ماموران اداره گاز شهرستان آتش مهار و از بروز تلفات جانی جلوگیری شد، افزود: راننده بیل مکانیکی در آن محدوده مشغول به کار بوده که با خط لوله گاز برخورد کرده و موجب قطعی لوله گاز و انفجار می‌شود.

معاون سازمان آتش‌نشانی سبزوار ادامه داد: خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی و مالی نداشته است.