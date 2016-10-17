توجه به استعدادهای هر منطقه بستر توسعه فنی و حرفه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز کولانی صبح امروز دوشنبه در نشست تخصصی بررسی مشکلات آموزش های فنی و حرفه ای در شهرستان قروه با حضور مدیر کل فنی و حرفه ای استان، اظهار داشت: فنی و حرفه ای یکی از مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی است چرا که این مهم به سمت خوداتکایی بومی و محلی می رود که آموزش های فنی و حرفه ای کمک ویژه ای در این زمینه خواهد داشت.

به گفته وی در استان فرهنگ کار آن گونه که باید صورت نگرفته و همین باعث شده مردم به پشت میزنشینی گرایش پیدا کنند که در این رابطه فرهنگ سازی در کنار فراهم کردن بسترها لازم است صورت گیرد.

کولانی نگاه به فنی و حرفه ای در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی را ویژه خواند و افزود: در حال حاضر بستر و پیشینه محرومیت در منطقه منابع انسانی و فکری است که این دو مقوله زمینه ساز دیگر محرومیت ها خواهد بود.

کولانی عامل بسیاری از راکد ماندن واحدهای تولیدی و صنایع را نبود نیروی انسانی ماهر دانست و عنوان کرد: خیلی از صنایع موجود که راکد هستند شاید به ظاهر مشکل اعتباری داشته باشند اما این مشکل در اولویت نیست بلکه بیشتر واحدهای تعطیل شده عمده دلایل راکد ماندنشان نبود نیروی انسانی با تجربه است.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ مردم باید پذیرای آموزش های فنی و حرفه ای و کارهای تولیدی باشد، تصریح کرد: توجه به استعدادهای هر منطقه بستر کار فنی و حرفه ای است که باید با نیازسنجی بررسی گردد و نگاه ها به توانایی های بالقوه در تمامی حوزه ها سنگ، معدن، کشاورزی و ... در شهرستان باشد.

کولانی در ادامه از موقعیت مکانی فنی و حرفه ای قروه ابراز تأسف کرد و همین بعد مسافت را عامل گریز مخاطب و متقاضی از این حوزه دانست و بر تلاش برای تسهیل رفت و آمد متقاضیان تأکید کرد.

فرماندار قروه با اشاره به اینکه تعامل دستگاه ها در توسعه مهارت آموزی بسیار نیاز است، یادآور شد: در شورای مهارت باید تمامی دستگاه ها ظرفیت خود را برای کارهای فنی و حرفه ای بیان کنند و دستگاه های دارای ظرفیت برای پیشبرد این مسئله چکش کاری شوند.

پرویز کولانی تأثیر حضور بخش خصوصی در کنار فراهم آوردن بسترهای لازم در راستای بهبود کیفیت را مهم دانست.

وی در پایان سخنان خود گریزی به تخصیص نیافتن اصولی اعتبارات برای ارگان ها داشت و گفت: توزیع اعتبارات باید با استانداردهای اقتصادی و بهره وری صورت گیرد چرا که این مهم می تواند سود اقتصادی شهرستان را دچار تغییر و تحول کند.