هفته فرهنگ شهرستانهای کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی صبح دوشنبه در نشست شورای فرهنگی و اجتماعی استان گفت: این برنامه در هشت شهرستان استان و با هدف حفط هویت بومی و اسلامی و هویت بخشی به جامعه انجام می شود.

وی بیان کرد: به زودی سازوکارهای اجرای این برنامه توسط فرمانداریها و شورای فرهنگ و عمومی شهرستانها تبیین و زمان اجرا نیز مشخص خواهد شد.

محمدی اظهار داشت: در این هفته های فرهنگ می توان ظرفیتهای مختلف یک شهرستان را به نمایش گذاشت و فرصتی برای معرفی چهره ها و شخصیتهای برجسته هر شهرستان است.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنان خود آسیب های اجتماعی را یک موضوع همه گیر دانست و گفت: کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه حساسیت، دلسوزی و نگاه متعهدانه و مسئولانه نیاز دارد.

وی افزود: طلاق، خودکشی ، اعتیاد و حاشیه نشینی، آسیب های اجتماعی اولویت دار استان کهگیلویه و بویراحمد هستند که عمده برنامه های دستگاههای فرهنگی و اجتماعی در این حیطه متمرکز می شود.

محمدی بیان کرد: در مورد آسیب های اعتیاد و حاشیه نشینی اقدامات خوبی در حال انجام هست و در این میان آسیب های خودکشی و طلاق باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.

وی گفت: کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی با تقویت نهادی های اسلامی و ایرانی و انجام اقدامات ارزشمند میدانی امکان پذیر است.

معاون سیاسی و امنیتی و اجتماعی، افزود: مسئولین با همدلی و همفکری و بهره برداری بهینه از ظرفیت ها می توانند بهترین اقدامات را با کمترین امکانات به انجام رسانند.

محمدی، با بیان اینکه امروزه هیچ فردی نمی تواند خود را از آسیب های اجتماعی برکنار بداند، تأکیدکرد: حداقل کاری که می توان درحوزه آسیب های اجتماعی انجام داد کنترل این آسیب ها و پیشگیری از افزایش آنهاست.

وی، با تأکید بر ضرورت مبارزه با بی سوادی و انسداد مبادی بی سوادی در استان گفت: در این خصوص در وهله اول می بایست آمار دقیق و کاملی از تعداد بی سوادان استان به دست آورد و سپس برای گروه های مختلف از جمله کارگران، زنان و ... اقدام کرد.

