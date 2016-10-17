دزدان دریایی خلیج عدن از ربایش ۲ کشتی تجاری ایرانی ناکام ماندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، بامداد امروز دزدان دریایی خلیج عدن که عمدتا از سواحل سومالی حرکت و اقدام به دزدی می کنند، به کشتی تجاری ایرانی هجوم برده و قصد ربایش این کشتی را داشتند ولی پس از تبادل آتش سنگین بین طرفین فرار را بر قرار ترجیح دادند.

بر اساس این گزارش این دزدان در دو مرحله دیگر به کشتی تجاری دیگری از کشورمان، نخست با هشت فروند قایق در ۴۶ مایلی جنوب عدن و سپس با ۱۳ فروند قایق در ۵۵ مایلی جنوب عدن با تعداد نفرات زیاد و تجهیزات پیشرفته حمله می کنند که در هر دو مرحله با تبادل آتش گسترده بین دزدان و ناوگروه نیروی دریایی ارتش ناکام می مانند و پا به فرار می گذارند.

ناوگروه ۴۴ نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن الوند و ناو پشتیبانی رزمی بوشهر از اواسط مهر ماه به منظور برقراری امنیت خطوط مواصلاتی و به اهتزاز درآمدن پرچم کشورمان ماموریت خود را در آب های آزاد و بین المللی آغاز کرد.

گفتنی است فرمانده نیروی دریایی ارتش پیش از این اعلام کرده بود که این نیرو در ۶ سال گذشته در حدود ۳ هزار کشتی تجاری و نفتکش ایرانی و غیر ایرانی را اسکورت کرده است.

لازم به ذکر است از زمانی که جولان دزدان دریایی درمنطقه خلیج عدن باعث اخلال در روند عادی مبادلات تجاری و تردد کشتی های تجاری ایران در این منطقه شد، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم طبق وظیفه ذاتی خود و ماموریت ابلاغی، با اعزام مستمر ناوگروه های دریایی به منطقه عدن مانع از هرگونه صدمه و آسیب دزدان دریایی به ناوگان تجاری و نفتکش کشورمان شد.

این حضور مقتدرانه ناوگروه های ایران به آب های بین المللی و خلیج عدن نه تنها پاسخ کوبنده ای به دزدان دریایی حاضر در این منطقه بود بلکه برای قدرت های بزرگ هم پیام آمادگی و قدرت یگان های دریایی ارتش را دربرداشت.