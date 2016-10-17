کتاب «فرزند آوری» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «فرزندآوری» به همت گروه سنتهای حوزوی و آداب طلبگی مرکز پژوهشهای جوان وابسته به پژوهشگاه منتشر شد.
فرزندآوری توصیه مستمر فرهنگ دینی ماست و فرزندان، نشان نشاط و گرمابخش خانواده بوده، در آرامش روانی و استحکام خانواده تاثیرگذارند. از این رو هنگامی که اراده میکنیم نسلی نیکو از ما به یادگار بماند، لازم است مقدمات و نکاتی را قبل و بعد از فرزندانمان مهیا نماییم که این مسائل میتواند زمینهساز داشتن فرزندانی صالح و شایسته باشد. این کتاب با هدف تشویق و ترغیب زوجهای جوان و ارائه راهکار جهت داشتن نسلی نیک نگاشته شده است.
عناوین مجموعه مهارتهای طلبگی در یک طبقهبندی به مسایل فردی، خانوادگی و اجتماعی تقسیم شده است و در طبقهبندی ثانوی، ذیل موضوعات فردی، به مباحث علمی، اخلاقی و تبلیغی پرداخته میشود. "فرزندآوری"دفتری از فصل خانوادگی این مجموعه است.
این کتاب شامل پنج فصل به شرح زیر می باشد:
فصل اول: ارزش و اهمیت تولید و تربیت فرزند
فصل دوم: وظایف والدین قبل از انعقاد نطفه
فصل سوم: وظایف والدین در مرحله انعقاد نطفه
فصل چهارم: وظایف والدین در دوران بارداری
فصل پنجم: وظایف والدین بعد از تولد
محمود مقدّمیدر بخشی از مقدمه کتاب خود چنین مینویسد:
هیچ چیز برای انسان بهتر از این نیست که فرزندی داشته باشد تا در زندگی خود از عقل و هوش و زیبایی او لذت ببرد، برای پدر و مادر باقیات الصالحات باشد و نام آنها را بلند گرداند و در قیامت نیز مایه روشنی چشم باشد و به واسطه آن فرزند از گناهان والدین نیز گذشت نمایند. نوشته حاضر خلاصه و چکیدهای از دستورات معصومین (ع) برای به وجود آوردن نسلی پاک و پاکیزه است که سعی کردهایم تا در کوتاهترین عبارتها آن را جای داده و تقدیم به تمام عاشقان اهل بیت و مخصوصاً عروس و دامادهای جوان کنیم.
نوزدهمین جلد از مجموعه مهارتهای طلبگی با عنوان"فرزندآوری"،به قلم محمود مقدّمی، با قیمت ۸۰۰۰ تومان توسط انتشارات کانون اندیشه جوان، منتشر و در دسترس مخاطبان قرار گرفته است.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه نمایند.
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