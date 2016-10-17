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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۵

مدیر روابط عمومی آتش نشانی اهواز:

جست وجوی فرد غرق شده در کارون همچنان ادامه دارد

جست وجوی فرد غرق شده در کارون همچنان ادامه دارد

اهواز ـ مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز گفت: جستجوی زن غرق شده در رودخانه کارون پس از دو روز همچنان ادامه دارد.

مقصود حق شناس در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۴ مهرماه جاری رأس ساعت ۱۴ و ۴۰ دقیقه طی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز خبر خودکشی و سقوط زنی از روی پل پنجم به درون رودخانه کارون اطلاع رساندند.

وی افزود: بلادرنگ فرماندهی ۱۲۵ تیم امداد آبی و امداد خودرویی را درمدت ۳ دقیقه به محل حادثه اعزام کرد.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز تصریح کرد: غواصان تیم امداد و نجات آبی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز پیرو حادثه خودکشی شخصی در رودخانه کارون به جست وجو پرداخته، ولی شخص مذکور مشاهده نشد.

حق شناس بیان کرد: هم اکنون پس از گذشت دو روز جست وجوی غواصان تیم های امداد و نجات آبی متاسفانه هنوز جسد فرد غرق شده پیدا نشده است.

کد مطلب 3797850

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