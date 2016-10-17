۱۰۰۰ مسجد و حسینه در البرز میزبان عزاداران حسینی شدند

حجتالاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر مساجد و حسینیهها را مهمترین پایگاه مردمی در برگزاری برنامههای مذهبی دانست و گفت: اماکن مذهبی مهمترین جایگاه برای تقویت وحدت و همدلی مردم هستند.
وی در ادامه اضافه کرد: یکهزار مسجد و حسینیه در سطح استان میزبان عزاداران حسینی در دهه نخست ماه محرم بودند.
مسعودی با اشاره به وجود آیات و روایات فراوان درباره حفظ حرمت مساجد اشاره کرد و گفت: نظام جمهوری اسلامی نگاه راهبردی و اثرگذاری نسبت به انجام فعالیتهای مذهبی در سطح مساجد و حسینیهها دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با تاکید بر اینکه مساجد مهمترین کانون وحدت و تأمین امنیت روحی و روانی در جامعه هستند، گفت: ملت ایران اسلامی ارادت قلبی به مساجد دارند به طوری که می بینیم با گذشت زمان ارزش وجودی مساجد را درک کرده و این مکان مقدس را پناهگاه امنی برای خود و خانواده می دانند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به عشق و اراده قلبی ملت ایران اسلامی به امام حسین (ع) اشاره کرد و گفت: عشق به حسین (ع) نظام جمهوری اسلامی را بیمه کرده است.
مسعودی با تاکید بر اینکه ایران اسلامی مهمترین پایگاه حمایت از مسلمانان بهویژه شیعیان در اقصی نقاط جهان شده است، گفت: دشمن از حضور مردم در مساجد و حسینیهها رعب و وحشت دارد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با تاکید بر اینکه باید اعزام مبلغان به مساجد و اماکن مذهبی تاثیرگذار باشد، تحقق این مهم را با ارائه طرح ها و برنامه ریزی های مدون ممکن دانست.
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