حذف مدارس خشت و گلی خراسان شمالی تا پایان سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی حاتمی صبح دوشنبه در سومین روز از برگزاری کنگره ملی سرداران و سه هزار شهید خراسان شمالی در جمع دانشآموزان و عموم مردم شهیدپرور خراسان شمالی در محل دهکده مقاومت بسیج بجنورد با اشاره به ۴۱۷ شهید دانشآموز و ۷۱ معلم شهید استان اظهار کرد: یکسوم جمعیت فرهنگی و دانشآموز استان جزو ایثارگران و یا خانواده ایثارگران هستند.
وی افزود: معادل پنج هزار نفر در مجموعه ایثارگران و یا خانواده ایثارگر قرار دارند که این نشان از همراهی آموزشوپرورش در تمام صحنههای انقلاب اسلامی از ابتدا تاکنون است.
مدیرکل آموزشوپرورش استان تصریح: هم اکنون ۳۲۵ فرزند شهید در خراسان شمالی در حال فعالیت در آموزشوپرورش بهعنوان معلم هستند.
این مسئول با اشاره به پراکندگی جغرافیایی این استان، تصریح کرد: اما بااینحال توفیقاتی در این نهاد بهدستآمده که به برکت شهدا و نتیجه زحمات فرهنگیان و فرزندان شهدایی است که در آموزشوپرورش فعالیت میکنند.
حاتمی از پیگیریهای لازم برای تکمیل پروژههای مصوب سفر رهبری در حوزه آموزشوپرورش خبر داد و گفت: بخش زیادی از این پروژهها به بهرهبرداری رسیده است و بخشی نیز امسال به بهرهبرداری میرسد.
وی سه هزار شهید و ۳۵ هزار رزمنده خراسان شمالی را آگاهان در عرصه دفاع مقدس معرفی و عنوان کرد: این عزیزان بااراده و بصیرتی که داشتند درراه شهادت و ایثار قدم گذاشتند و امروز الگویی شدند برای تمامی افراد جامعه بهخصوص دانشآموزان و نسل جوان.
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