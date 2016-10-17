به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزاخانی صبح دوشنبه در نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با موضوع سرمایه گذاری شرکت رنو فرانسه در استان مرکزی اظهار داشت: پیرو درخواستی که شرکت رنو مبنی بر تشکیل جلسه برای بررسی زیرساخت های مورد نیاز این سرمایه گذاری داشت این جلسه در استان برگزار شده است.

وی افزود: مقرر است شرکت رنوی فرانسه با شرکت ایمیدرو برای سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد و همچنین تاکید شده که طی این سرمایه گذاری انتقال تکنولوژی به کشور را مورد توجه قرار دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: حجم مالی این سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون یورو است که ۶۰ درصد از این مبلغ را شرکت رنو برعهده گرفته و این سرمایه گذاری اقدام مهم و بزرگی است که در صورت تحقق، شرایط مطلوبی را از نظر درآمدزایی و اشتغال، ایجاد خواهد کرد.

میرزاخانی تصریح کرد: در صورت تحقق سرمایه گذاری، حجم تولید سالانه این شرکت ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد بود و ۳۰ درصد از این تولیدات نیز صادر می شود.

وی خاطرنشان ساخت: مقرر است شرایط مرتبط با این سرمایه گذاری به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت قطعیت، وضعیت زیرساخت های مناسب برای این طرح سرمایه گذاری بررسی و امکانات مورد نیاز فراهم شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در استان، اظهار داشت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۳۹ مورد سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی اجرا و عمده این موارد از سوی سرمایه گذاران اروپایی انجام شده است.

وی افزود: سرمایه گذاری های خارجی در استان مرکزی عمدتا در حوزه صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، فلزات، ماشین سازی، ساختمانی، صنایع غذایی و بهداشتی بوده است.

میرزاخانی یادآور شد: استان مرکزی به علت شرایط ویژه ای که از نظر جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و همجوار بودن با چند استان مهم کشور دارد، بستر مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی است و باید شرایط برای رشد سرمایه گذاری ها در این استان، بیش از پیش فراهم شود.