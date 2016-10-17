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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۰

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی خبر داد؛

بررسی زیرساخت‌های سرمایه‎گذاری شرکت رنوی فرانسه در استان‌مرکزی

بررسی زیرساخت‌های سرمایه‎گذاری شرکت رنوی فرانسه در استان‌مرکزی

اراک- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: نمایندگانی از شرکت خودروسازی رنوی فرانسه در استان مرکزی حضور یافته اند تا شرایط این سرمایه گذاری و زیرساخت های مورد نیاز آن بررسی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن میرزاخانی صبح دوشنبه در نشست مرکز خدمات سرمایه گذاری استان با موضوع سرمایه گذاری شرکت رنو فرانسه در استان مرکزی اظهار داشت: پیرو درخواستی که شرکت رنو مبنی بر تشکیل جلسه برای بررسی زیرساخت های مورد نیاز این سرمایه گذاری داشت این جلسه در استان برگزار شده است.

وی افزود: مقرر است شرکت رنوی فرانسه با شرکت ایمیدرو برای سرمایه گذاری مشارکت داشته باشد و همچنین تاکید شده که طی این سرمایه گذاری انتقال تکنولوژی به کشور را مورد توجه قرار دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی بیان کرد: حجم مالی این سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون یورو است که ۶۰ درصد از این مبلغ را شرکت رنو برعهده گرفته و این سرمایه گذاری اقدام مهم و بزرگی است که در صورت تحقق، شرایط مطلوبی را از نظر درآمدزایی و اشتغال، ایجاد خواهد کرد.

میرزاخانی تصریح کرد: در صورت تحقق سرمایه گذاری، حجم تولید سالانه این شرکت ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو خواهد بود و ۳۰ درصد از این تولیدات نیز صادر می شود.

وی خاطرنشان ساخت: مقرر است شرایط مرتبط با این سرمایه گذاری به طور دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت قطعیت، وضعیت زیرساخت های مناسب برای این طرح سرمایه گذاری بررسی و امکانات مورد نیاز فراهم شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی با اشاره به سرمایه گذاری های خارجی انجام شده در استان، اظهار داشت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون ۳۹ مورد سرمایه گذاری خارجی در استان مرکزی اجرا و عمده این موارد از سوی سرمایه گذاران اروپایی انجام شده است.

وی افزود: سرمایه گذاری های خارجی در استان مرکزی عمدتا در حوزه صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی، فلزات، ماشین سازی، ساختمانی، صنایع غذایی و بهداشتی بوده است.

میرزاخانی یادآور شد: استان مرکزی به علت شرایط ویژه ای که از نظر جغرافیایی، نزدیکی به پایتخت و همجوار بودن با چند استان مهم کشور دارد، بستر مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی است و باید شرایط برای رشد سرمایه گذاری ها در این استان، بیش از پیش فراهم شود.

کد مطلب 3797856

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