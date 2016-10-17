«زمستان» از راه رسید/ اجرای «گور به گور» در تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی یکشنبه ۲۵ مهر ماه با حضور تعدادی از بازیگران پیشکسوت تئاتر و سینما و اجرای سه اثر نمایشی و چند نشست پژوهشی- اجرایی گروه تئاتر «بزرگراه» در تالار قشقایی تئاتر شهر آغاز شد.

سعید راد، ستاره اسکندری، رویا افشار، فریندخت زاهدی و حمیدرضا نعیمی هنرمندانی بودند که در اولین شب از اجرای هشتمین پروژه مرکز مطالعات اجرایی قشقایی به سرپرستی حمید مراد ویسی حضور پیدا کردند.

در مرکز مطالعات اجرایی قشقایی سه اثر نمایشی از گروه تئاتر «بزرگراه» در نوبت های مختلف میزبان مخاطبان خواهند بود.

اولین اجرای گروه «بزرگراه» به اجرای نمایش «بریدگی ها» به نویسندگی و کارگردانی رضا شاه بداغی اختصاص دارد که این نمایش از روز یکشنبه ۲۵ مهر ماه، ساعت ۱۸ با مدت زمان ۵۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان در تالار قشقایی به صحنه می رود. رامونا شاه، پریسا صبورنژاد، ژیلا آل رشاد، نیوشا رحمانیان بازیگران این نمایش هستند.

«زمستان» عنوان نمایش دیگر این گروه به نویسندگی و کارگردانی باقر سروش و بازی شهروز دل افکار، فرزانه سهیلی، سعید زارعی، نسیم اسدپور است که از روز یکشنبه ۲۵ مهر ماه، ساعت ۱۹:۱۵ با مدت زمان ۵۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان در تالار قشقایی پذیرای مخاطبان است.

سومین اجرای گروه بزرگراه نیز به نمایش «گور به گور» به نویسندگی میثم فرهمندیان و کارگردانی حمید مرادویسی اختصاص دارد. این نمایش هم از روز یکشنبه ۲۵ مهر ماه، ساعت ۲۰ با مدت زمان ۵۵ دقیقه و قیمت بلیت ۲۰ هزار تومان روی صحنه می رود. محمد صادق ملک، الهه شه پرست، نازنین بابایی، رضا سلیمان تاشبازیگران نمایش هستند.

براساس این گزارش برنامه کارگاه های آموزشی و پژوهشی گروه تئاتر « بزرگراه» به سرپرستی حمید مراد ویسی نیز با «عنوان تئاتر، جامعه، آشنایی‌زدایی از نمود اجتماعی در فرایند بازنمود تئاتری» در مرکز مطالعات اجرایی قشقایی اجرا می شود.

در بخش پژوهش که بنا به درخواست حمید مرادویسی، به گروه رزونانس به سرپرستی رفیق نصرتی واگذار شده است در کنار نشست‌ها دو اجرا-پژوهش روی صحنه می‌روند.

یکی از این اجرا-پژوهش‌ها «هذیان یک خفته» بر اساس «متن‌هایی برای هیچ» اثر ساموئل بکت به نویسندگی و کارگردانی حامد سلیمان‌زاده است. حامد سلیمان‌زاده در این اثر در قالب نقش‌خوان و ساناز حاجیان، حسین خانی، حنا علیپور، محمد مازندرانی، امیر دولتخواه، شبنم صداقت‌پناه و آراد عسگری در قالب مدل حضور دارند.