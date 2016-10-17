بازارهای صادراتی از دست رفته باید احیا شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مازار اتابکی صبح دوشنبه در دومین کارگاه توسعه صادرات غیرنفتی استان یزد با اشاره به اینکه در گذشته عواملی نظیر نبود مواد اولیه با کیفیت، افزایش قیمت حمل و نقل، بهره‌وری پایین در خطوط تولید و برخی عوامل دیگر سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی شده است، اظهار داشت: برای به دست آوردن دوباره این بازارها باید تلاش کنیم.

وی با اشاره به آثار خوب برجام بر صادرات غیرنفتی بیان کرد: برای بهبود اوضاع صادرات باید به اصول و قوانین صادرات پایبند باشیم، تصریح کرد: یکی از موارد بسیار مهم در این زمینه، ارتقا کیفیت محصولات و حفظ کیفیت است زیرا بسیاری از بازارها را به دلیل کیفیت پایین که بخشی از آن به دلیل نبود مواد اولیه مرغوب اتفاق افتاده، از دست رفته است.

مازار اتابکی یادآور شد: برخی واحدهای تولیدی نیز به دلیل تحریم ها ناچار به خرید ماشین آلات دست دوم و مستعمل می شدند که این امر بر کیفیت تولیدات آنها آثار بسیار بدی داشت اما این شرایط بهبود یافته و جان تازه ای به اقتصاد دمیده شده است.

وی بر لزوم همکاری و تعامل دستگاه‌ها با بخش خصوصی نیز تاکید کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی نظیر مالیات و بیمه تامین اجتماعی برخی فشارها را بر چرخه تولید و تولیدکننده دو چندان می کنند.