فراخوان دومین« نمایشگاه های نقاشی های کوچک» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی در خصوص این نمایشگاه صبح دوشنبه به خبرنگاران گفت: کلیه هنرمندان در رشته نقاشی می توانند آثار خود را تا ۱۰ عنوان، حداکثر در ابعاد ۳۵ سانتی متر تا مورخه ۱۵ آبان سال جاری به دبیرخانه این نمایشگاه در حوزه هنری آذربایجان غربی ارسال کنند.

احد هوشمند ادامه داد:براساس جدول زمانبندی این نمایشگاه نفرات انتخابی بر اساس رای هیئت داوران آتوسا خاتمی، پری ملک زاده، لیلا تقی زاده، داوود مالکی، علیرضا قوجاریتا ۲۰ آبان ماه سال جاری اعلام و نمایشگاه از ۲۶ تا ششم آذرماه سال جاری در نگارخانه حوزه هنری استان جهت فروش آثار برتر در معرض دید عموم قرار می گیرد.

وی افزود: اجرای کارگاه هنری با موضوع «نگاهی به نقاشی معاصر» در بیست و ششم آبان ماه سال جاری، برگزاری ورکشاپ نقاشی با موضوع «من» و کارگاه تحلیل آثار به ترتیب در ۲۸ آبان و ششم آذرماه سال جاری از برنامه های دومین نمایشگاه نقاشیهای کوچک در حوزه هنری آذربایجان غربی است.

رئیس حوزه هنری آذربایجان غربی در ادامه از اخذ جواز تولید و اجرای صحنه ای نمایش محاق در استان هم خبر داد و اظهارداشت: نمایش محاق از حوزه هنری اذربایجان غربی جواز تولید و اجرای صحنه ای در اورمیه را طی سال جاری از مرکز هنرهای نمایشی کشور بدست آورد.

هوشمند اضافه کرد: بر اساس اعلام مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشوردو نمایش با عنوانهای " دایرگی " به کارگردانی کریم علیخواه و "محاق" به کارگردانی سامان حسن زاده به ترتیب در اولویت حمایت این مرکز در راستای تولید و اجرای صحنه ای قرار داشتند که نمایش دایرگی با توجه به قوانین حمایت مرکز از تولید نمایش در استانها، به دلیل تولید و اجرا قبل از اعلام نتایج بازخوانی متون نمایشی حذف و نمایش محاق جایگزین آن شد.

وی یاد آور شد: این نمایش در راستای حمایت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری کشور از تولیدات مراکز استانی حوزه هنری و با هدف توسعه هنرهای نمایشی در استانها و شهرستانها از میان ۸۵ متن نمایشی از هنرمندان سراسر کشور به همراه ۱۰ عنوان نمایشنامه اجرا می شود.