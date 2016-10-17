۳۶۰۰ نفر از خراسان جنوبی برای شرکت در اجتماع اربعین ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل نوفرستی صبح دوشنبه در کمیسیون فرهنگی ستاد بازسازی عتبات عالیات اظهار کرد: همایش بزرگ اربعین حسینی یک اجتماع بزرگ مردمی است که باید پیوست فرهنگی نیز داشته باشد.

وی با باین اینکه امسال محرم رنگ بوی دیگری در کشور داشت، بیان کرد: به طور حتم اربعین نیز امسال با استقبال بیشتری روبه رو خواهد بود و باید برنامه ریزی دقیقی برای استفاده از این اجتماع صورت گیرد.

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی با اشاره به آغاز صدور ویزا برای زائران اربعین حسینی، عنوان داشت: تاکنون بیش از سه هزار و ۶۰۰ نفر از استان در سامانه سماح ثبت نام کرده اند.

نوفرستی بابیان اینکه این زائران در قالب ۶۰۰ گروه هستند، عنوان داشت: این گروه ها شامل سه نفر تا ۸۰ نفره خواهند بود که در ایام اربعین حسینی به عتبات عالیات اعزام می شوند.

افزایش ۴۰ درصدی زائران اربعین حسینی

وی اضافه کرد: پیش بینی می شود امسال شاهد افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی زائران اربعین حسینی در استان باشیم.

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه به طور حتم شیطنت های دشمن در این همایش بزرگ خواهد بود، بیان داشت: به دلیل حساسیت های موجود ضرورت کار فرهنگی در موکب های استقبال از زائران احساس می شود.

نوفرستی همچنین بر لزوم برپایی موکب های استقبال از زائران افغانی و پاکستانی در استان تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه بخشی از زائران کشورهای افغانستان و پاکستان از خراسان جنوبی تردد خواهند کرد نیاز است موکب هایی برای استقبال از این زائران در محل بقعه متبرکه شهدای باقریه برپا شود.

وی ادامه داد: همچنین در سال گذشته موکبی برای استقبال از این زائران در طبس پیش بینی شده بود که نیاز است امسال نیز این موکب برپا شود.

مدیرکل حج و زیارت خراسان جنوبی با اشاره به چاپ ویژه نامه اربعین در استان، بیان داشت: در این ویژه نامه جدیدترین اخبار اربعین برای زائران گنجانده خواهد شد.