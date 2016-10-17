۲۶ نمایشگاه در یک مجموعه/ آثاری که حضور زنان در آن پررنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین حشمتی صبح امروز ۲۶ مهرماه در نشست خبری نمایشگاه «۲۶ عکاس» درباره چگونگی شکل گیری این نمایشگاه گفت: من در دو نمایشگاه گروهی در گالری «شیرین» شرکت و دو نمایشگاه انفرادی هم داشته‌ام و به دلیل این آشنایی با مدیریت گالری پیشنهاد یک پروژه عکاسی را به آنها دادم. ابتدا در ذهنم این بود که برای عکاسان پیشکسوت نمایشگاهی برپا کنم و لیست اولیه این پروژه را تهیه هم کردم اما بعد از مدتی بر اساس مشاوره ای که با استادم یحیی دهقان پور داشتم از این کار منصرف شدم چون به این نتیجه رسیدم که ایجاد یک خط درست در مسیر گردآوری آن نمایشگاه کار سختی خواهد بود.

وی ادامه داد: در واقع احساس کردم اگر از ۱۰۰ عکاس بخواهم هر کدام یک عکس هم برای نمایشگاه بدهند شاید برخی از عکاسان صرفا یکی از عکس هایشان را از صندوقچه خود در بیاورند و نتوانم خط ربطی میانشان برقرار کنم. خانم قاسملو که ناشر کتاب این نمایشگاه نیز هستند همین نظر را داشتند و بر این اساس در ادامه به این فکر رسیدم که باید نمایشگاه را محدود کنم و برای همین تصمیم گرفتم از سه نسل از عکاسان زن نمایشگاهی بر پا کنم که تا کنون این اتفاق در عرصه نمایشگاهی در کشورمان نیفتاده است. برای این منظور فراخوانی اعلام نکردم بلکه عکاسانی که در ذهن خودم بودند و عکس هایشان را دوست داشتم و یا بر اساس مشاوره از برخی دوستان آنها را انتخاب کردم.

به گفته حشمتی، ابتدا یک لیست ۳۱ نفره از عکاسان تهیه شده بود که عده ای به خاطر اینکه در دو سال اخیر عکاسی نکرده بودند و عده ای به خاطر اینکه احساس می کردند این نمایشگاه یک تفکیک میان زنان و مردان عکاس انجام داده از حضور در نمایشگاه انصراف دادند و در نهایت ۲۶ عکاس ماندند.

وی بیان کرد: خوشبختانه تنوع ژانر هم در عکس ها دیده می شود. در این نمایشگاه ما از فتوژورنالیست ها عکس داریم تا مستند اجتماعی و عکس های «استیج» و «فاین آرت» و یک نفر هم عکاس طبیعت در این نمایشگاه حضور دارد.

این عکاس با بیان اینکه نمی خواسته تم مشخصی برای این نمایشگاه مشخص کند در این باره گفت: من می توانستم تم مشخصی برای این نمایشگاه تعیین کنم اما ترجیح دادم عکاس ها احساس کنند قرار است یک نمایشگاه انفرادی از یک مجموعه عکس خود با استیتمنت مجزا و مشخص بر پا کنند و هر کدام قرار است این نمایشگاه را در فضای سه متر عرض و ارتفاع دیوار گالری برپا کنند. برای همین هر عکاس هر تعداد عکسی که مورد نظرش بود انتخاب کرده و یک استیتمنت جدا برایش نوشته و مثلا در یک مجموعه مخاطب ۷ عکس و در یک مجموعه ۳۶ عکس می بیند. بیشتر منظورم این بود که جامعه عکاسان زن را معرفی مجدد بکنم.

حشتمی با بیان اینکه سه نسل عکاسان هر کدام با فاصله سنی ۱۵ سال در این نمایشگاه طبقه بندی می شوند از رعنا جوادی، هنگامه گلستان، غوغا بیات، نغمه قاسملو، مهروا آریون، مهشید نوشیروانی به عنوان عکاسان نسل اول و از شادی قدیریان، کتایون کرمی، کیمیا رهگذر، آزیتا سمناک، نازلی عباسپور به عنوان عکاسان نسل دوم و از آبنوس البرزی، مریم تخت کشیان، باران جعفری، سمیه جعفری، زهرا خرمی، گوهر دشتی، مریم رحیمیان، هلیا رضایی، کمند رضوی، مریم سعید پور، نسیم گلی، یلدا معیری، تهمینه منزوی، حنا میرجانیان و همیلا وکیلی به عنوان عکاسان نسل سوم نام برد.

به گفته وی، کتاب این نمایشگاه به همت انتشارات «صور» به مدیریت نغمه قاسملو با انتشار یک عکس از مجموعه هر عکاس و رزومه عکاس به همراه پاسخ آنها به سه سوال کلیدی «چه سالی شروع به عکاسی کردید»، «چرا عکاسی را انتخاب کردید»، «یک عکس ماندگار باید چه ویژگی هایی داشته باشد» به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.

در ادامه حشمتی در پاسخ به خبرنگار مهر که جدا از استیتمنت هر عکاس، هدف گذاری مشخص او به عنوان گردآورنده این مجموعه چه بوده است، بیان کرد: در تمام عکس هایی که در این مجموعه مشاهده خواهید کرد حضور حس های زنانه را می بینید ویا شاهد عکس هایی خواهید بود که عکاس به واسطه زن بودنش توانسته در آن مکان ها حضور پیدا کند مانند عکاسی از زندان زنان و یا زنان روستایی و یا زنان در افغانستان.

وی ادامه داد: همانطور که ابتدا گفتم من تم مشخصی را برای نمایشگاه مشخص نکردم و به همین منظور اسم خودم را کیوریتور این نمایشگاه نمی گذارم. در کشور ما واژه کیوریتور غلط جا افتاده است در حالیکه در دنیا این رشته تدریس می شود. برای کیوریت کردن یک نمایشگاه عکس مثلا من باید تعدادی عکاس از سه نسل را مشخص می کردم و عکس های آنها از جامعه ایران در دهه های مختلف را انتخاب می کردم و در کنارش از یک جامعه شناس می خواستم درباره عکس ها بنویسد و یک تاریخ نگار درباره تاریخ این دهه ها بنویسد و یک کار پژوهشی صورت بگیرد.

به گفته حشمتی، گران ترین عکس این مجموعه متعلق به گوهر دشتی است که ۲۴ میلیون تومان قیمت گذاری شده و ارزان ترین اثر هم ۳۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.