کسب بیش از ۲۰۰ مدال توسط ورزشکاران سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان، استاندار روز گذشته در شورای راهبردی ورزش استان که با حضور مدیرکل، معاونان و کارشناسان ورزش و جوانان و رؤسای هیئت های ورزشی در سالن جلسات استانداری برگزار شد، گفت: انسانی که برای سلامت جسم تلاش می کند در بهترین موضع می تواند حیات پاک را رقم بزند.

علی اوسط هاشمی افزود: اخلاق محوری زینت بخش ورزش است و رقابت در حوزه ورزش برپایه مردانگی و اخلاق نهادینه شده است که می طلبد خیلی از بزرگان که در حوزه رقابت هستند از این افراد درس بگیرند، رقابت اگر نباشد نشاط، پویایی و آرمان طلبی وجود نخواهد داشت، زیرا رقابت به انسان انرژی و انگیزه می دهد و باور ها را تقویت می کند.

وی با بیان این که مهم ترین سرمایه یک کشور کار جمعی است، اظهار کرد: اساس هر پیشرفت برپایه توسعه، رفتار و نگاه انسانی استوار است که می طلبد نگاه انسانی را در خود قوت ببخشیم تا پرونده درخشانی داشته باشیم.

وی گفت: قهرمانی در ورزش هدف اصلی نیست، سلامت، تندرستی، فرهنگ سازی و رقابت را نهادینه کردن در این بخش اولویت دارد و ورزش قهرمانی، میوه ورزش همگانی است.

وی با بیان این که اگر جامعه ورزشی سلامت جامعه را هدف گذاری کند ارزشمندترین دستاورد است، ادامه داد: صیانت از سلامت انسان هدف هیئت های ورزشی است و احترام در هیئت های ورزشی شکل گرفته است اما می طلبد که در این مجموعه ها راهکاری ارائه شود که ورزش در سبد هزینه خانوار نقش برجسته ای داشته باشد.

هاشمی با بیان این که هدف جامعه ورزشی باید کسالت زدایی از نگاه انسان باشد اظهار کرد: مسئولان ورزشی استان مسیر توسعه را به خوبی انتخاب کرده اند و تغییر در ورزش محسوس است اما باید مراقبت از آن عمیق باشد تا جهشی که هدف ماست به شادابی انسان و تولید منتج شود و امید را احیا کند.

وی با اشاره به این که در بخش جوانان موفق نبوده ایم، ادامه داد: اندیشیدن صرف به ورزش نمی تواند پاسخگوی همه مطالبات جوانان باشد، باید به تغییر در این حوزه بیندیشیم، زیرا اصلی ترین سرمایه ما جوانان هستند.

وی اضافه کرد: هیئت های ورزشی علاوه بر استفاده از تجربه پیشکسوتان باید به دانا محوری اهمیت دهند و از توانایی جوانان استفاده کنند، ما نیز در این بخش انگیزه داریم و توجه به جوانان را تنها وظیفه خود نمی دانیم بلکه با انگیزه در خدمت جوانان و ورزشکاران خواهیم بود.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان درحاشیه جلسه شورای راهبردی ورزش استان اظهار داشت: شاخص‌های ورزشی سیستان و بلوچستان امسال نسبت به سال‌های گذشته رشد چشمگیری داشته و در برخی شاخص‌ها حتی تا ۲۲۲ درصد رشد داشته‌ایم.

حسین ثوری افزود: در پی برنامه‌ریزی‌های انجام شده و با هدف توسه ورزش‌های همگانی، از ابتدای سال تاکنون ۴۵ همایش پیاده‌روی عمومی در سطح استان برگزار شده است.

وی اظهار کرد: برگزاری ۵۹ جشنواره همگانی، برگزاری ۵۸۶ برنامه ورزش روستایی، ۷۱ جشنواره روستایی و برپایی ۱۰۰ مسابقه ورزش همگانی روستایی از جمله برنامه‌های ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان در سال جاری است.

ثوری تاسیس ۱۶ باشگاه ورزشی توسط بخش خصوصی و افتتاح ۲۵ خانه ورزش روستایی را نیز از دیگر اقدامات ورزش و جوانان در سال جاری برشمرد و تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون ورزش و جوانان استان در پی واگذاری اماکن ورزشی به بخش خصوصی بیش از ۶۰۰ میلیون تومان درآمد کسب کرده است.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان کسب بیش از ۲۰۰ مدال توسط ورزشکاران استان در رشته‌های ورزشی مختلف در مسابقات ملی و بین‌المللی را از افتخارات ورزش سیستان و بلوچستان در سال جاری برشمرد و گفت: در شش ماهه نخست امسال بیش از ۱۷ مورد اعزام ورزشکار از استان به مسابقات بین‌المللی انجام شده است.