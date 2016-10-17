برخی رسانه ها با بزرگنمایی وجهه ارزشی ایلام را زیر سوال بردند

جلال میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جای خالی سینما وتئاتر در استان ایلام گفت: یکی از مهمترین هنرهای اثر گذار که سالهاست جای خالی آن در استان ایلام احساس می شود هنر تئاتر است که با توجه به ظرافت های آن باید مورد توجه جدی مسئولان و دست اندرکاران این حوزه قرار بگیرد.

وی با اشاره ه به نوپا بودن هنر تئاتر درایلام بیان داشت: افراد با استعداد زیای در این عرصه مهم هنری در استان ایلام فعالیت دارند که همگی از فرزندان این نظام و انقلاب هستند و باید از آنها حمایت شود.

وی بروز اشتباه در اجرای این برنامه ها را اجتناب ناپذیر دانست و تصریح کرد: بروز اشتباه در هر برنامه هنری امری معمول و طبیعی است و چنانچه درحین اجرای این تئاتر نیز اشتباهاتی رخ داده، نباید بروز این اشتباهات و ایرادات تمام ارزشهای این اثر هنری را تحت شعاع قرار داده واز ارزشهای آن غافل شد.

بزرگنمایی یک نمایش در استان ایلام

میرزایی ادامه داد: اقدامی که برخی رسانه ها و اشخاص در انتشار و بزرگنمایی صحنه هایی از این نمایش هنری اعمال کرده اند کمتر از اقدامات تخریبی عمدی و مغرضانه برای زیر سوال بردن وجهه ارزشی استان ایلام دربین افکار عمومی کشور نیست.چه ضرورتی دارد که اگر کار اشتباهی هم صورت گرفت ، خودمان با دست خودمان در راستای تحریب وجهه استان حرکت کنیم؟

این نماینده مجلس با انتقاد از رویه منتقدین در پیش کشیدن خون شهدا وارزشهای اسلامی گفت: نباید قداست خون شهدا وارزشهای دینی و انقلابی را به این مسائل حاشیه ای وارد کرده واز خون شهدا و اعتبار خانواده معظم شهدا برای پیشبرد اهداف سیاسی ومنافع شخصی هزینه کرد.

جلال میرزایی افزود: اگر واقعا عده ای دلسوز ارزشهای انقلاب و شهدا هستند باید از تخریب دست برداشته و با تعامل با هنرمندان از هنر برای تبین ارزش های انقلاب و تعمیق فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه استفاده کنند و چنانچه ایرادی هم بر کار آنان نیز وارد است باید با گفتگو و در فضایی دوستانه این ایرادات مرتفع شود نه اینکه با آنان به دید دشمن نگریسته شود.

منقدین موضوع را در چهارچوب قانون پیگیری کنند

نماینده حوزه شمالی استان درمجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقداماتی که اخیرا در تقابل با این گروه هنری و عوامل اجرای تئاتر به عمل آمده فرهنگی نبوده بلکه ضد فرهنگی وتخریب کننده ارزشهای فرهنگی وهنری محسوب می شود و ادامه آن اصلا به صلاح وخیر استان نیست.

میرزایی در ادامه این گفتگو بیان داشت: اگر منتقدین احساس می کنند جریانی در پشت صحنه برگزاری این تئاتر وجود داشته و عمدی در کار بوده است با حرکت در چهارچوب قانون موضوع را به دستگاه های امنیتی ونظارتی واگذار کنند و چنانچه حواشی به وقوع پیوسته ناشی از حرکات بداهه و هیجانی بازیگران بوده است با آرامش اشتباه آنان را پذیرفته وبا هیاهو آن را بزرگنمایی نکنند.

وی درپایان این گفتگو فضای تعامل دستگاه های فرهنگی و سیاسی و ائمه جمعه و جماعات استان را مورد قبول دانست وگفت: با وجود تعامل بسیار خوب دستگاه های سیاسی و فرهنگی با ائمه جمعه و جماعات انسجام خوبی دراستان وجود دارد و تعامل وانسجام تاکنون در حوزه فرهنگ و هنر بسیار موثر و پررنگ بوده و نباید به عده ای اجازه داد با کارهای نسنجیده این تعامل خوب خدشه دار شود.