به گزارش خبرگزاری مهر، برگزاری آیین پردهخوانی از جمله بخشهای سوگواره کتیبههای حسینی ۲۸ و ۲۹ مهرماه ساعت ۱۶ به ترتیب در فرهنگسراهای فردوس و معرفت برگزار خواهد شد.
در جریان برگزاری این برنامه مرشد مجتبی حسنبیگی «مصائب حضرت زینب(س)» و «حرکت اسرا از کربلا» را با هنر نقالی و پردهخوانی بازگو میکند تا عموم علاقهمندان و عزاداران حسینی از نزدیک با این هنر تاریخی ایران زمین و واقعه جانسوز کربلا بیشتر آشنا شوند.
گفتنی است؛ پردهخوانی، نوعی نمایشِ مذهبی ایرانی است که در قالب آن فردی با عنوان «پردهخوان» از روی تصویرهایِ منقوش بر پرده، مصایب اولیای دین را با کلام آهنگین روایت میکند.
علاقهمندان برای حضور در این مجالس پردهخوانی میتوانند به فرهنگسرای فردوس واقع در فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، بعد از چهارراه شهید سلیمی جهرمی و فرهنگسرای معرفت واقع در میدان شهرزیبا، بلوارشهران، بعداز زیرگذر شهید همت مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۴۴۰۵۸۹۰۰ (فرهنگسرای فردوس) و ۴۴۳۱۹۳۰۴ (فرهنگسرای معرفت) تماس بگیرند.
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