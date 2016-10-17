سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در رشت کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و نهمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم شب گذشته بیست وپنج مهرماه مصادف با چهاردهم محرم در زیباکنار استان گیلان افتتاح شد و به همین مناسبت این مراسم مشحون از ذکر و یاد اباعبدالله الحسین علیه السلام بود.

سید وحید مرتضوی مجری این مراسم کار خود را با سلام بر سیدالشهدا (ع) آغاز کرد و سپس با قرائت قطعه شعری جمعیت حاضر در سالن با نوای مقدس حسین(ع) او را همراهی کردند.

پخش تواشیح ماندگار و بی نظیر «حب الحسین» طه الفشنی قاری و مبتهل نامدار مصری در سالن از دیگر مصادیق نقش پررنگ ذکر امام حسین(ع) در این مراسم بود. استاندار گیلان هم که یکی از سخنرانان مراسم افتتاحیه بود سخنان نوشته شده خود را با خطبه ای از امام حسین(ع) منقول از امام سجاد علیه السلام آغاز کرد.

از قسمت های جالب و بدیع مراسم که برای نخستین بار در مسابقات قرآن تجربه شد اجرای نمایش در مراسم افتتاحیه بود که در دو بخش، یکی مربوط به بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم و دیگری درباره قیام اباعبدالله الحسین علیه السلام اجرا شد.

دیگر اجرای جدید و بی سابقه در این مراسم مربوط به گروه همخوانی "طه" مازندران بود که اجرای خود را با قطعات تصویری و صوتی از جمله ذکر مصیبت مرحوم کوثری مداح امام راحل، تلاوت قرآن مرحوم حسن دانش و محسن حاجی حسنی، اجرای گروه باقرالعلوم و فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص لزوم تدبر در قرآن همراه کرده بود. این گروه سال گذشته رتبه اول مسابقات سراسری همخوانی را از آن خود کرد.

برگزاری بیش از ۱۳۰ محفل قرآنی

حجت الاسلام والمسلمین حسینی رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در حاشیه این مراسم با بیان اینکه این دوره از مسابقات، امسال با تجمیع رشته های مختلف برای نخستین بار در قالب جشنواره بزرگ قرآنی برگزار می شود گفت: رقابت های این دوره از مسابقات از روز دوشنبه، ۲۶ مهرماه با حضور ۱۶ گروه بر گزیده کشوری در رشته های همخوانی قرآن کریم و دعا خوانی در دوسالن جدا آغاز می شود و عملا رقابتهای بیش از ۷۵۰ نخبه قرآنی کشور در رشته های مختلف کلید می خورد.

حسینی با تأکید بر اینکه یکی از مصادیق قرآن ظلم ستیزی است و قیام امام حسین(ع) نیز بر مبنای استکبارستیزی بوده است، بیان کرد: فعالان قرآنی باید تلاش کنند تا این پیام قرآنی انتقال یابد، بر همین اساس شعار این دوره از مسابقات همان تعبیر تاریخی امام حسین(ع) در شب عاشورا یعنی «أَنّی کُنْتُ اُحِبُّ الصَّلاةَ لَهُ وَتِلاوَةَ کِتابِهِ» انتخاب شده است.

وی درخصوص برنامه‌های جانبی مسابقات امسال گفت: از ابتدای محرم محافل مختلف قرآنی در گیلان آغاز شده و تا قبل از مسابقات ۶۰ محفل در سطح استان برگزار شده، همچنین در ایام برگزاری رقابت‌ها هم ۷۰ محفل قرآنی با حضور قاریان ملی وبین المللی از جمله سید جواد حسینی، حامد ولی زاده، احمدی وفا و... در استان برگزار می شود.

رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف ادامه داد: برپایی نمایشگاه قرآن، برگزاری ۵۲ کارگاه آموزشی با حضور استادان مطرح کشوری، تجلیل از پیشکسوتان و برگزاری مسابقات برای عموم مردم و بینندگان تلویزیون از دیگر برنامه هایی است که در کنار مسابقات در مجموعه رفاهی زیباکنار درنظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگیهای این دوره از مسابقات پخش زنده مسابقات از شبکه قرآن ومعارف سیما در مقاطع مختلف است.

حسینی با اشاره به زمانبندی مسابقات گفت: مراسم اختتامیه رشته های مدیحه سرایی و دعاخوانی امشب از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱ در زیبا کنار برگزار خواهد شد.