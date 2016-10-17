به گزارش خبرنگار مهر، عبادالله کامکار صبح دوشنبه در جلسه کمیته پشتیبانی بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز، اظهار کرد: برگزاری اجلاس نماز یکی از مهمترین نشست‌های سالانه کشور بوده که میزبان مسئولان و اندیشمندان متعدد از سراسر کشور است.

کامکار در ادامه با اشاره به اینکه اجلاس سراسری نماز طی ۲۴ سال گذشته به صورت مستمر برگزار شده است، گفت: اجلاس نماز یکی از مهمترین نشست‌هایی است که مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری است.

وی به حضور برخی مسئولان ستاد اقامه نماز کشور در استان البرز اشاره کرد و گفت: حضور مسئولان کشوری به دلیل میزبانی البرز از بیست و پنجمین اجلاس سراسری نماز است.

معاون امور اقتصادی استاندار البرز تاکید کرد: گستردگی خدمات اجرایی و فعالیت‌هایی که در اجلاس سراسری نماز قابل بررسی و پیگیری است، ایجاب می‌کند که دستگاه‌های متخصص به صورت ویژه بر روند فعالیت کمیته‌ها نظارت کنند.

کامکار اضافه کرد: پیگیری تأمین نیازهای مالی، هماهنگی های لازم برای نصب تابلوهای تبلیغاتی، بازدید میدانی از محل اسکان و محل برگزاری اجلاس، ارائه گزارش روند اجرای برنامه‌ها به مردم از طریق رسانه‌ها، ارتباط مستمر با ستاد مرکزی برای تسهیل فعالیت ها از مهمترین برنامه‌های کمیته پشتیبانی اجلاس نماز است.

وی با تاکید بر اینکه محور برنامه‌های اجلاس سراسری نماز باید بر محور اقامه نماز متمرکز شود، گفت: برای تحقق این مهم باید از تبلیغات و شیوه‌های نوین استفاده کرد.

کامکار با تاکید بر اینکه باید احترام و تکریم میهمانان مطابق آداب اسلامی انجام شود، گفت: کمیته پشتیبانی برای اسکان، پذیرایی، جابجایی و انتقال به موقع و مناسب میهمانان باید برنامه ریزی مطلوبی داشته باشد.

به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز تامین هزینه های مالی از سوی کمیته پشتیبانی و توجه به امنیت میهمانان از دیگر مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

کامکار از مسئولان کمیته های پشتیبانی خواست با تشکیل جلسات تخصصی پیگیر امور مربوط به حوزه خود باشند و در فرصت باقیمانده نسبت به هماهنگی امور اقدام کنند.