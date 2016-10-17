خرید ۳۵۲ هزار تن گندم از کشاورزان زنجانی/پرداخت ۲۰۵ میلیارد تومان

رسول منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر به خرید گندم از کشاورزان زنجانی اشاره کرد و افزود: خرید گندم از کشاورزان زنجانی به ایستگاه آخر رسید و ۳۵۲ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد و این میزان خرید ۴۰ هزار تن بیشتر از پیش بینی اولیه است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه امسال تولید گندم با توجه به بارش خوب باران بسیار خوب بوده است و شهرستان زنجان و خدابنده بیشترین تولید گندم در استان را به خود اختصاص دادند.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: برای خرید گندم از کشاورزان، ۴۰ مرکز خرید گندم در مناطق مختلف استان زنجان پیش‌بینی‌شده بود و ۶ مرکز تا پایان شهریورماه آماده خریداری گندم از کشاورزان بودند.

منصوری تاکید کرد: امسال خرید گندم به قیمت هزار و ۲۷۰ تومان با افت مفید چهار درصد و افت غیرمفید دو درصد تعیین‌شده بود.

وی به کیفیت گندم تولیدی در استان زنجان اشاره کردو افزود: خوشبختانه گندم تولیدی در استان بسیار با کیفیت بوده و نسبت به سال گذشته کیفیت گندم استان زنجان بهتر شده است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: زنجان طی سال گذشته جزو ۱۰ استان برتر کشور در تولید گندم بوده است و گندمزارهای استان زنجان ۳۰۵ هزار هکتار است.

منصوری با بیان اینکه سه هزار و ۳۰۰ کشاورز در استان زنجان امسال نسبت به برداشت گندم فعال بودند، یاد آورشد: تاکنون ۲۰۵ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران زنجانی پرداخت شده است.