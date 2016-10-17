خشکی زاینده رود نقش صددرصدی در افزایش سرطان دارد

سیمین همتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسئولان اصفهان به طور قطع اطلاع دارند که خشکی زاینده رود در بروز انواع بیماری ها و از جمله انواع سرطان صددرصد نقش دارد.

وی بیان داشت: بر اساس کتب علمی بیشترین بروز سرطان در مردان است اما این در حالی است که بر اساس آخرین نتایج زنان بیشترین مبتلایان به سرطان هستند.

عضو هیئت علمی و شورای سیاست گذاری پیشگیری از سرطان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با بیان اینکه سرطان بیماری سالمندان است، ادامه داد: امروزه شیوع و بروز سرطان به سن جوانی رسیده که عوامل بسیاری در بروز سرطان نقش دارد که بسیاری از آنها مثل آلاینده‌ها، خاک آلوده، هوای آلوده، خشکی زاینده رود و مواد نگهدارنده در محصولات غذایی در دست مردم نیست و مسئولان باید فکری جدی برای آن بکنند.

پیشگیری از سرطان اولویت نخست وزارت بهداشت است

وی با اظهار اینکه امروز پیشگیری، کنترل و درمان سرطان اولویت نخست وزارت بهداشت است، ادامه داد: وزارت بهداشت در هر استانی عده‌ای را تنها مسئول رسیدگی به کنترل سرطان و تحقیقات روی این بیماری کرده است.

همتی با اعلام اینکه در سال ۹۲ پس از برگزاری همایش آنکولوژی کشوری در اصفهان طومار نامه‌ای از سوی جامعه پزشکی مبنی بر هشدار شیوع سرطان در اصفهان به دلیل وجود آلاینده‌ها و تاثیر خشکی زاینده رود تقدیم به استانداری اصفهان شد تا مسئولان در این ارتباط تدبیر کنند، گفت: امروز سرطان اولویت اول آموزش پزشکی شده است.

وی با بیان اینکه عملا راهی برای پیشگیری از سرطان وجود ندارد، اضافه کرد: یکی از عوامل بروز سرطان افزایش سن است و چون با افزایش سن، سیستم ایمنی بدن کاهش می‌یابد اما امروز سرطان که روزی، بیماری سالمندان بوده در سنین جوانی بروز می‌کند.

عضو هیئت مدیره رادیوتراپی انکولوژی کشور با اشاره به اینکه نقش ژنتیک در بروز سرطان بسیار کم است، اعلام کرد: بیشترین عامل، عوامل محیطی است و بر اثر تغییر ژن به وجود آمده است.

وی بیان داشت: آمار بیماری سرطان در کشورهای در حال توسعه ۱۸۰ درصد است و این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته این آمار به ۱۰۰ درصد می‌رسد و این عمق فاجعه را در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران می‌رساند.