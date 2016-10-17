انتقادات از «ژوزه مورینیو» مزخرف است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد با سرمربیگری «ژوزه مورینیو» در حالی باید روز دوشنبه در ورزشگاه «آنفیلد» به مصاف لیورپول برود، که پس از توقف در دیداری خانگی مقابل استوک سیتی، اکنون با سه امتیاز کمتر از «قرمزها» در جایگاه هفتم جدول قرار دارد.

با این حال «یورگن کلوپ» سرمربی لیورپول معتقد است که انتقادات اخیر به شیوه بازی کردن تیم «مورینیو» و عدم نتیجه گیری اش در ابتدای فصل، کاملاً ناعادلانه است.

وی به خبرنگاران گفت: مزخرف است. نه، اصلاً ارزشی ندارد. چه کسی اینها را گفته است؟ او در یونایتد شروع بدی داشته است؟ آنها سه دیدار نخستشان را پیروز شدند. خب حالا شما برای بردن به کسی درجه B می دهید.

وی همچنین درباره شیوه بازی «مورینیو» گفت: من سعی می کنم فوتبالی بازی کنم شبیه به همین که در حال حاضر انجام می دهم و همینطور در تیم قبلی انجام می دادم اما وقتی با رئال مادرید مواجه شدیم بازی کردن با آنها به طرز باورنکردنی سخت بود. او (مورینیو) می داند چطور در فوتبال موفق باشد. چرا باید برایش مهم باشد که شیوه فوتبال او را دوست دارند یا ندارند؟ اگر دوباره به منچستریونایتد ببازم شما همین جا می ایستید و می پرسید: خب، نظرت درباره روشت چیست؟ البته که من علاقه ای ندارم و قطعاً جزو آن دسته ای نیستم که می گویند «مورینیو» یک مربی خوب بود یا بوده است. او یک رقیب است. بدون اینکه به خوبی بشناسمش، می دانم که قصد دارد پیروز این بازی باشد. آنها منچستریونایتد هستند و بازیکنان تهاجم و باکیفیتی دارند که قوی، سریع و با تکنیک هستند. آنها هر چه برای فوتبال بازی کردن لازم است را دارند.

مرد آلمانی افزود: در پایان، یک بازی زمانی می تواند تغییر کند که تیمی برای پیروزی برود، ما نمی دانیم که آنها دقیقاً چه می خواهند ولی مطمئنم که فقط برای دفاع کردن نخواهند آمد.