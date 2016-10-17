حضور شاعرانی از پنج کشور در اشکواره شعر بانوان عاشورایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از اعلام فراخوان در بخش بین‌الملل و همکاری‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات و دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری تاکنون شاعرانی از کشورهای روسیه، الجزایر، عراق، لبنان و پاکستان در این اشکواره شرکت‌ کرده‌اند.

در بخش داخلی هم با توجه به استقبال صورت گرفته و دریافت لحظه‌ای اثر از طریق نشانی الکترونیکی، آمار دقیق بعد از پایان مهلت فراخوان و جمع‌بندی آثار اعلام می‌شود.

شعرهای ارسالی صرفاً باید به یکی از زبان‌های فارسی، انگلیسی، عربی و اردو باشد. همچنین پس از بررسی و انتخاب آثار برگزیده، برای صاحبان آثار پذیرفته شده ویزای سفر، بلیت رفت و برگشت به تهران و اسکان فراهم می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند حداکثر سه اثر از خود را به نشانی اینترنتی Ayehaye_isar۱@yahoo.com و یا نشانی تهران، خیابان انقلاب، چهار ‌راه کالج، خیابان حافظ جنوبی، خیابان غزالی، بعد از کوچه کندوان، مرکز تشکل‌های شاهد و ایثارگر ارسال کنند.

در این اشکواره دکتر علیرضا قزوه به عنوان رئیس شورای سیاستگذاری، فرحروز فاتحی به عنوان دبیر و قادر طراوت‌پور به عنوان دبیر علمی فعالیت دارند.

چهارمین اشکواره شعر بانوان عاشورایی به همت «بنیاد آیه‌های ایثار و تلاش» و مشارکت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و... برگزار می‌شود.