تفاهمنامه مدیریت دانش «عملیات مین» بین ایران و صلیب سرخ امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری مشترکی بین مرکز مین زدایی جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین المللی صلیب سرخ به منظور اجرای برنامه عملیات مین و مواد منفجر نشده به جامانده از جنگ تحمیلی منعقد شد. این تفاهمنامه به امضای سردار محمد حسین امیر احمدی، رئیس مرکز مین زدایی جمهوری اسلامی ایران و اولیویرمارتین، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران رسید.

براساس این گزارش، دو طرف بر ارتقای آگاهی در خصوص خطرات مین و مواد منفجره به جا مانده از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان تأکید کردند.

در این تفاهمنامه دوجانبه، طرفین بر همکاری مشترک در زمینه برنامه های آموزش خطر مین و اجرای اثر بخش در ایران، توافق کردند و بر همکاری مشترک در زمینه مدیریت دانش عملیات مین و استانداردهای بین المللی شامل تبادل تجربه و برگزاری رویدادهای تخصصی و دیگر فعالیت های مرتبط را مورد تاکید قراردادند.

همکاری مشترک برای ارائه خدمات حمایتی از قربانیان مین از جمله مصدومان در دریافت پروتز و اندام مصنوعی و تأمین و تسهیل فعالیت های ایمن در مین زدایی بشردوستانه از طریق ارائه تجهیزات و برگزاری جلسات فنی از جمله مفاد این تفاهمنامه به شمار می آید.

سردار امیر احمدی پس از امضای تفاهمنامه از تلاش کمیته بین المللی صلیب سرخ در خصوص اهدای تجهیزات حفاظت فردی به ایران، قدردانی و اظهار امیدواری کرد که با امضای تفاهمنامه یاد شده زمینه ها بیشتری برای همکاری و مشارکت میان دو نهاد به منظور رسیدن به اهداف مشترک فراهم شود.

اولیویر مارتین، رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در ایران نیز در ادامه گفت: امضای این تفاهمنامه می تواند چارچوبی مناسب برای همکاری دو طرف باشد.

وی خاطرنشان کرد که کمیته بین المللی صلیب سرخ تلاش خود را برای همکاری با مرکز مین زدایی جمهوری اسلامی ایران به کار می بندد و از هرگونه مساعدتی در این راه دریغ نمی کند.