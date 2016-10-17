عبدالرضا بازدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، پیشرفت فیزیکی مرغداری مزرعه شهرستان چگنی را حدود ۸۵ درصد دانست و اظهار داشت: این مرغداری با ظرفیت ۱۰۰ هزار قطعه مشغول به کار است.

وی با اشاره به اینکه مشکل خاصی برای بهره برداری از مرغداری تا دو ماه آینده وجود ندارد، افزود: از ۱۶ واحد مستقر در این مرغداری ماشین آلات مورد نیاز در هشت واحد به طور کامل مستقر شده و هشت واحد دیگر آن در حال تجهیز ماشین آلات هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان میزان سرمایه گذاری صورت گرفته در مرغداری دوره چگنی را ۲۸ میلیارد تومان برشمرد و اضافه کرد: سرمایه گذار این طرح مرغداری شرکت سرمایه گذاری کوثر بوده که حدود ۱۴ میلیارد تومان تسهیلات برای راه اندازی این واحد دریافت کرده است.

بازدار برنامه سازمان جهاد کشاورزی لرستان برای تولید آبزیان در طول سال جاری را تولید ۲۱ هزار و ۷۰۰ تن برشمرد و گفت: طی شش ماه اول سال جاری ۱۵ هزار تن آبزی معادل ۷۱ درصد از حجم تعهد سازمان در این زمینه تولید شده است.

وی بیان داشت: در زمینه پرورش ماهی در قفس در استان طی شش ماه اول سال جاری ۲۰۰ تن تولید صورت گرفته است و پیش بینی می شود این ظرفیت تا پایان سال به هزار تن برسد.