آرسنال به مهاجمی احتیاج دارد که هر فصل ۴۰ گل بزند

به گزارش خبرگزاری مهر، «امانوئل پتی» بازیکن سابق تیم فوتبال آرسنال، که با بازیکنانی چون «یان رایت»، «دنیس برکمپ» و «تیه‌ری آنری» قهرمان لیگ برتر شده بودند، احساس می کند «توپچی ها» برای اینکه بتوانند قهرمان انگلیس شوند نیاز به گلزن بهتری دارند.

«پتی» به «اس اف آر اسپرت» گفت: با وجود اینکه عاشق آرسنال و «آرسن» (ونگر) هستم، تلاش می کنم بیطرف بمانم. آنها هرگز مرا راضی نکرده اند و اغلب ناامیدم می کنند. مادامی که آرسنال مهاجمی ندارد که هر فصل ۴۰ گل بزند، مانند «سرخیو آگوئرو» در منچسترسیتی، راضی نمی شوم. مهاجمی که در دنیا بهترین باشد، چیزی است که شما در هر لیگی به آن احتیاج دارید.

«تئو والکات» با دو گلی که در بازی هفته گذشته تیمش مقابل سوانزی به ثمر رساند، اکنون پنج گله است و آرسنال تنها با یک گل کمتر در جایگاه دوم جدول لیگ برتر و پایین از منچسترسیتی قرار دارد.

این ملی پوش انگلیسی که یازدهمین فصل حضورش در آرسنال را سپری می کند، تنها یکبار موفق شده است تا بیش از ۲۰ گل در طول یک فصل بزند. او در تمامی رقابتهای فصل ۱۳-۲۰۱۲ موفق شد تا ۲۱ گل به ثمر برساند. «الیویه ژیرو» که کمی آمارش بهتر از «والکات» است، فصل گذشته ۲۴ گل زد، در حالیکه «آلکسیس سانچز» در اولین فصل حضورش در انگلیس (۱۵-۲۰۱۴) ۲۵ گل به ثمر رسانده بود.