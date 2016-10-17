انسداد شبانه محور هراز

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است، برابر درخواست مرکز مدیریت راه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور مبنی بر انسداد محور هراز برای انجام عملیات کارگاه جاده ای، این محور از یک شنبه ۲۵ مهرماه همه روزه (شنبه، یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه) تا تاریخ ۱۱ آبان ماه از ساعت ۲۱ شب تا پنج بامداد مسدود است.

براساس این گزارش، انسداد شبانه این محور به منظور اجرای عملیات ترمیم روشنایی تونل شماره دو، عملیات اصلاح، ایمن سازی، لق گیری، اصلاح شیب شیروانی راه و عملیات خاک برداری از ریزش محدوده ابتهاج، عملیات تعریض ، بهسازی و چهار خطه کردن محور هراز و کنار گذر امامزاده هاشم است.

این گزارش حاکی است، محور هراز در طول ایام هفته به استثنای روزهای (چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه) و ایام تعطیلات رسمی مسدود خواهد شد و تردد وسایل نقلیه از سایر محورهای منتهی به شمال کشور (محور فیروکوه و محور کندوان ) صورت پذیرد.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با خط امین ۲۱۸۲۹۳۴ به طور شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه های استان است.